Трамп заявил, что пока не будет объявлять победу над Ираном



Дата публикации 16 марта 2026 14:31

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не будет объявлять победу над Ираном. По его словам, стране нанесен очень большой ущерб. Если боевые действия прекратятся сейчас, Тегерану потребуется десять лет для восстановления.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп сказал, общаясь с журналистами.

Читайте также:

Трамп заявил о победе над Ираном

"Нет, я не хочу этого делать. Нет смысла. Я просто говорю, что они уничтожены... Мы нанесли им серьезный ущерб", — сказал Трамп, комментируя победу над Ираном.

По его словам, если бы боевые действия прекратились сейчас, Ирану понадобилось бы не менее 10 лет, а возможно и больше, чтобы восстановиться. В то же время он подчеркнул, что не считает конфликт полностью завершенным.

Отметим, что 12 марта Трамп заявил о победе США в войне против Ирана. По его словам, это произошло еще в первые часы операции.

Также он пригрозил Ирану и сказал, что США могут уничтожить электросеть страны за час. Дональд Трамп подчеркнул, что Америка способна нанести удары по Тегерану и другим объектам так, что стране будет почти невозможно восстановиться.

В то же время президент сказал, что США уничтожили все военные объекты на иранском острове Харк. Это один из крупнейших бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока.

Иран Дональд Трамп Ближний Восток
Карина Приходько - Редактор


