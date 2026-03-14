Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США уничтожили все военные объекты на иранском острове Харк

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 07:55
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

США осуществили масштабную бомбардировку иранского обстрела Харк 14 марта и уничтожили там все военные объекты. Это один из крупнейших бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Трамп рассказал, что по его поручению Центральное командование Вооруженных сил США провело один из самых мощных бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные объекты на острове Харк — "жемчужине" Ирана.

"Наше оружие является самым мощным и самым современным из всех, когда-либо существовавших в мире, но из соображений гуманности я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове", — заявил президент.

В то же время он пригрозил пересмотреть это решение, если Иран или кто-либо будет препятствовать свободному и безопасному прохождению судов через Ормузский пролив.

"Во время моего первого срока и сейчас я превратил наши вооруженные силы в самую смертоносную, самую мощную и эффективную силу, которая на сегодняшний день существует в мире. Иран не имеет никакой возможности защитить то, что мы захотим атаковать — они ничего не могут с этим поделать! Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, а также не будет иметь возможности угрожать США, Ближнему Востоку или, собственно, всему миру!" — подытожил американский лидер.

Военная операция США в Иране

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию в Иране. Главными целями были, в частности, уничтожение или ослабление ракетной инфраструктуры Ирана, давление на ядерную и военно-политическую инфраструктуру режима.

Так, США и Израиль нанесли ряд ударов по Ирану. Известно о ликвидации высшего руководства страны, однако Тегеран атаковал в ответ Израиль и бил по странам Персидского залива.

Дональд Трамп требовал полной капитуляции от Ирана, а 12 марта уже заявил о победе США в войне. По его словам, это произошло еще в первые часы операции.

США Иран Дональд Трамп обстрелы
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации