США уничтожили все военные объекты на иранском острове Харк

США осуществили масштабную бомбардировку иранского обстрела Харк 14 марта и уничтожили там все военные объекты. Это один из крупнейших бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Бомбардировка Ирана

Трамп рассказал, что по его поручению Центральное командование Вооруженных сил США провело один из самых мощных бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные объекты на острове Харк — "жемчужине" Ирана.

"Наше оружие является самым мощным и самым современным из всех, когда-либо существовавших в мире, но из соображений гуманности я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове", — заявил президент.

В то же время он пригрозил пересмотреть это решение, если Иран или кто-либо будет препятствовать свободному и безопасному прохождению судов через Ормузский пролив.

"Во время моего первого срока и сейчас я превратил наши вооруженные силы в самую смертоносную, самую мощную и эффективную силу, которая на сегодняшний день существует в мире. Иран не имеет никакой возможности защитить то, что мы захотим атаковать — они ничего не могут с этим поделать! Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, а также не будет иметь возможности угрожать США, Ближнему Востоку или, собственно, всему миру!" — подытожил американский лидер.

Военная операция США в Иране

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию в Иране. Главными целями были, в частности, уничтожение или ослабление ракетной инфраструктуры Ирана, давление на ядерную и военно-политическую инфраструктуру режима.

Так, США и Израиль нанесли ряд ударов по Ирану. Известно о ликвидации высшего руководства страны, однако Тегеран атаковал в ответ Израиль и бил по странам Персидского залива.

Дональд Трамп требовал полной капитуляции от Ирана, а 12 марта уже заявил о победе США в войне. По его словам, это произошло еще в первые часы операции.