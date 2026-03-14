США знищили всі військові об'єкти на іранському острові Харк

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

США здійснили масштабне бомбардування іранського обстрілу Харк 14 березня і знищили там усі військові об'єкти. Це один з найбільших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Бомбардування Ірану

Трамп розповів, що за його дорученням Центральне командування Збройних сил США провело один із найпотужніших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу та повністю знищило всі військові об'єкти на острові Харк — "перлині" Ірану.

"Наша зброя є найпотужнішою та найсучаснішою з усіх, що коли-небудь існували у світі, але з міркувань гуманності я вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові", — заявив президент.

Водночас він пригрозив переглянути це рішення, якщо Іран або хто-небудь буде перешкоджати вільному та безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку.

"Під час мого першого терміну та й зараз я перетворив наші збройні сили на найсмертоноснішу, найпотужнішу та найефективнішу силу, яка на сьогоднішній день існує у світі. Іран не має жодної можливості захистити те, що ми захочемо атакувати — вони нічого не можуть з цим вдіяти! Іран ніколи не матиме ядерної зброї, а також не матиме можливості загрожувати США, Близькому Сходу чи, власне, усьому світу!" — підсумував американський лідер.

Військова операція США в Ірані

28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну військову операцію в Ірані. Головними цілями були, зокрема, знищення або послаблення ракетної інфраструктури Ірану, тиск на ядерну та військово-політичну інфраструктуру режиму.

Так, США та Ізраїль завдали низки ударів по Ірану. Відомо про ліквідацію вищого керівництва країни. Однак Тегеран атакував у відповідь Ізраїль та бив по країнах Перської затоки.

Дональд Трамп вимагав повної капітуляції від Ірану, а 12 березня вже заявив про перемогу США у війні. За його словами, це сталося ще в перші години операції.