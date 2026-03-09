Куди Зеленський відправив українських військових - що відомо про бази США в Йорданії

Американський військовий літак на злітній смузі авіабази. Ілюстративне фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 березня заявив про те, що Україна направила у Йорданію українських експертів зі збиття безпілотників.

Тож видання Новини.LIVE дослідили та дізналися інформацію про бази, куди їдуть наші військові.

Військові бази США в Йорданії — що відомо

Станом на 2026 рік США не мають у Йорданії великої кількості класичних постійних військових баз, як у деяких інших країнах Близького Сходу. Водночас американські сили використовують кілька стратегічних об’єктів і військових постів на території країни відповідно до двосторонніх оборонних угод.

Йорданія залишається одним із ключових союзників США на Близькому Сході, а на її території розташовано кілька військових об’єктів, які використовують американські сили. Про це регулярно повідомляють як міжнародні, так і українські медіа.

За даними західних ЗМІ та офіційних заяв американських військових, у Йорданії перебуває кілька тисяч військовослужбовців США.

Американські сили використовують місцеві військові об’єкти відповідно до двосторонньої оборонної угоди між США та Йорданією, при цьому більшість баз формально залишаються під контролем йорданської армії.

Які військові бази США є в Йорданії

Йорданія є одним із ключових партнерів США в регіоні. Американські військові використовують кілька об’єктів на території країни для підтримки операцій на Близькому Сході, зокрема в Сирії та Іраку.

Одним із головних об’єктів американської військової присутності є авіабаза Muwaffaq Salti, розташована приблизно за 100 кілометрів на північний схід від столиці Йорданії — Аммана. За повідомленнями міжнародних медіа, останніми роками на базі було посилено присутність американської авіації, включно з винищувачами та транспортними літаками.

Цей об’єкт використовується для операцій у Сирії та Іраку і є важливим логістичним центром США в регіоні.

Інший відомий об’єкт — військовий пост Tower 22 на північному сході Йорданії, поблизу кордонів із Сирією та Іраком. Саме ця база привернула значну увагу світових медіа після атаки безпілотника 28 січня 2024 року.

Тоді внаслідок удару загинули троє американських військових, ще понад 40 отримали поранення. Про інцидент повідомляли міжнародні та українські видання, посилаючись на заяви представників Пентагону.

За оцінками експертів, американські військові об’єкти в Йорданії відіграють важливу роль у боротьбі з терористичними угрупованнями на Близькому Сході та у стримуванні загроз у регіоні. Вони також забезпечують логістичну підтримку операцій США в Сирії.

Тема американської присутності в Йорданії знову опинилася в центрі уваги у 2026 році. У березні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна направила експертів з безпілотників для захисту американських баз у Йорданії.

Таким чином, за даними перевірених міжнародних і українських медіа, США дійсно мають військову присутність у Йорданії. Вона включає авіаційні об’єкти та невеликі військові пости, які використовуються для операцій і безпеки в усьому близькосхідному регіоні.

Нагадаємо, що 4 березня Зеленський провів розмову з королем Йорданії Абдаллою II. Сторони детально обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США, що стосується допомоги у протидії "Шахедам". Тоді глава держави наголосив, що Київ забезпечить присутність українських спеціалістів, які зможуть гарантувати необхідну безпеку.

У неділю, 8 березня, стало відомо, що перша група українців відправляється на Близький Схід. Фахівці будуть навчати країни Перської затоки збивати безпілотники.