Україна
Что известно о военных базах США в Иордании

Что известно о военных базах США в Иордании

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 15:03
Зеленский отправил украинских военных в Иорданию - что известно о базах США
Американский военный самолет на взлетной полосе авиабазы. Иллюстративное фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, заявил о том, что украинских экспертов по сбиванию беспилотников направили в Иорданию. 

Поэтому издание Новини.LIVE исследовали и узнали информацию о базах, куда едут наши военные.

Читайте также:

Военные базы США в Иордании — что известно

По состоянию на 2026 год США не имеют в Иордании большого количества классических постоянных военных баз, как в некоторых других странах Ближнего Востока. В то же время американские силы используют несколько стратегических объектов и военных постов на территории страны в соответствии с двусторонними оборонными соглашениями.

Иордания остается одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке, а на ее территории расположено несколько военных объектов, которые используют американские силы. Об этом регулярно сообщают как международные, так и украинские медиа.

По данным западных СМИ и официальных заявлений американских военных, в Иордании находится несколько тысяч военнослужащих США.

Американские силы используют местные военные объекты в соответствии с двусторонним оборонным соглашением между США и Иорданией, при этом большинство баз формально остаются под контролем иорданской армии.

Какие военные базы США есть в Иордании

Иордания является одним из ключевых партнеров США в регионе. Американские военные используют несколько объектов на территории страны для поддержки операций на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Ираке.

Одним из главных объектов американского военного присутствия является авиабаза Muwaffaq Salti, расположенная примерно в 100 километрах к северо-востоку от столицы Иордании — Аммана. По сообщениям международных медиа, в последние годы на базе было усилено присутствие американской авиации, включая истребители и транспортные самолеты.

Этот объект используется для операций в Сирии и Ираке и является важным логистическим центром США в регионе.

Другой известный объект — военный пост Tower 22 на северо-востоке Иордании, вблизи границ с Сирией и Ираком. Именно эта база привлекла значительное внимание мировых медиа после атаки беспилотника 28 января 2024 года.

Тогда в результате удара погибли трое американских военных, еще более 40 получили ранения. Об инциденте сообщали международные и украинские издания, ссылаясь на заявления представителей Пентагона.

По оценкам экспертов, американские военные объекты в Иордании играют важную роль в борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке и в сдерживании угроз в регионе. Они также обеспечивают логистическую поддержку операций США в Сирии.

Тема американского присутствия в Иордании снова оказалась в центре внимания в 2026 году. В марте президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила экспертов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании.

Таким образом, по данным проверенных международных и украинских медиа, США действительно имеют военное присутствие в Иордании. Оно включает авиационные объекты и небольшие военные посты, которые используются для операций и безопасности во всем ближневосточном регионе.

Напомним, что 4 марта Зеленский провел разговор с королем Иордании Абдаллой II. Стороны детально обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина получила запрос от США, касающийся помощи в противодействии "Шахедам". Тогда глава государства подчеркнул, что Киев обеспечит присутствие украинских специалистов, которые смогут гарантировать необходимую безопасность.

В воскресенье, 8 марта, стало известно, что первая группа украинцев отправляется на Ближний Восток. Специалисты будут обучать страны Персидского залива сбивать беспилотники.

США Дональд Трамп армия Америка Йордания
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
