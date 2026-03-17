Зеленский назвал потери России за три месяца войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ежемесячно пополняет свою армию на 40-45 тысяч человек. По его словам, Украина должна наносить врагу потери как минимум такого же масштаба, чтобы российское войско не наращивало численность и не получало новый ресурс для продолжения агрессии.

Об этом глава государства заявил в интервью New York Post, цитирует Новини.LIVE.

Реклама

"Россия постоянно мобилизует в месяц 40-45 тысяч человек. Чтобы войско России не увеличивалось, нам надо уничтожать примерно такое же количество. Уничтожить только для того, чтобы Россия не распространяла своей агрессии", — сказал Зеленский.

Отдельно глава государства привел данные за последние три месяца. По его словам, за это время украинские силы уничтожали 30 тысяч, 35 тысяч и 28 тысяч российских военных соответственно. В сумме это почти 100 тысяч человек.

Президент подчеркнул, что эти цифры показывают реальную цену, которую Россия платит за продолжение войны.

"Представьте себе, сколько Россия отдает ради этой войны", — добавил он.

Ранее советник министра обороны по вопросам повышения использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко заявлял, что в России мужчины чаще всего соглашаются идти на фронт ради выплат. Однако, в Кремле возникли серьезные проблемы с выплатами средств для военных. Известно, что в России применяют и другие методы мобилизации, которые являются незаконными. Например, там обманом затягивают мигрантов на фронт, предлагая им работу на строительстве.

Также военные аналитики отмечали, что Россия имеет высокий уровень потерь, где количество убитых военных превышает мобилизованных.

Отдельно председатель ОПУ Кирилл Буданов называл количество лиц, которых планирует мобилизовать Россия в 2026 году.