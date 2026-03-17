Зеленський назвав втрати Росії за три місяці війни

Зеленський назвав втрати Росії за три місяці війни

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 13:20
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця поповнює свою армію на 40-45 тисяч людей. За його словами, Україна має завдавати ворогу втрат щонайменше такого ж масштабу, аби російське військо не нарощувало чисельність і не отримувало новий ресурс для продовження агресії.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю New York Post, цитує Новини.LIVE.

"Росія постійно мобілізує на місяць 40–45 тисяч людей. Щоб військо Росії не збільшувалося, нам треба знищувати приблизно таку ж кількість. Знищити тільки для того, щоб Росія не поширювала своєї агресії", — сказав Зеленський.

Окремо глава держави навів дані за останні три місяці. За його словами, за цей час українські сили знищували 30 тисяч, 35 тисяч і 28 тисяч російських військових відповідно. У сумі це майже 100 тисяч осіб.

Президент наголосив, що ці цифри показують реальну ціну, яку Росія платить за продовження війни.

"Уявіть собі, скільки Росія віддає заради цієї війни", — додав він.

Раніше радник міністра оборони з питань підвищення використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко заявляв, що в Росії чоловіки найчастіше погоджуються іти на фронт заради виплат. Проте, в Кремлі виникли серйозні проблеми з виплатами коштів для військових. Відомо, що в Росії застосовують й інші методи мобілізації, які є незаконними. Наприклад, там обманом затягують мігрантів на фронт, пропонуючи їм роботу на будівництві.

Також військові аналітики зазначали, що Росія має високий рівень втрат, де кількість вбитих військових перевищує мобілізованих.

Окремо голова ОПУ Кирило Буданов називав кількість осіб, яких планує мобілізувати Росія в 2026 році

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
