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Замість будівництва на фронт — РФ відправляє в армію мігрантів

14 листопада 2024 08:02
Галина Шподарева - редактор
Окупанти мобілізують мігрантів з ТОТ — що відомо
Російській військові. Фото ілюстративне: armyinform
Галина Шподарева - редактор

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни розв'язують проблему браку людського ресурсу в армії. Для цього вони змушують мігрантів укладати контракти із ЗС РФ. 

Про це повідомили в Центрі національного спротиву

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За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях поліція тисне на мігрантів з Центральної Азії аби ті укладали контракти з російською армією.

"Від початку повномасштабного вторгнення Кремль завозив на ТОТ мігрантів як дешеву робочу силу для будівництва знищених Росією будинків", — йдеться в повідомленні.

Проте наразі через кризу будівельна галузь у РФ зупиняється, а мігрантам відправляють на фронт.

"Офіційно мігрантів викликають на допити, де пропонують укласти контракт й обіцяють, що служити вони будуть у другій лінії. Проте фактично після цього їх відправляють на полігони розташовані вздовж лінії бойового зіткнення, а після відправляють у м’ясні штурми", — розповіли в Центрі національного спротиву. 

Допис Центру національного спротиву
Допис Центру національного спротиву. Фото: скриншот

Нагадаємо, військові окупаційної армії масово скаржаться на забезпечення та російське командування. Йдеться про тих загарбників, які перебувають в тилових окупованих містах України.

Раніше Новини.LIVE писали, що бригада російських морпіхів втратила 80% особового складу під час боїв за Вугледар. Це становить близько 2,4 тисячі осіб, які з перших днів війни брали участь у бойових діях на фронті.

армія мігранти окупанти мобилизація в рф війна в Україні ситуація на фронті

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