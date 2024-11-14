Окупанти мобілізують мігрантів з ТОТ — що відомо

Російській військові. Фото ілюстративне: armyinform

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни розв'язують проблему браку людського ресурсу в армії. Для цього вони змушують мігрантів укладати контракти із ЗС РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях поліція тисне на мігрантів з Центральної Азії аби ті укладали контракти з російською армією.

"Від початку повномасштабного вторгнення Кремль завозив на ТОТ мігрантів як дешеву робочу силу для будівництва знищених Росією будинків", — йдеться в повідомленні.

Проте наразі через кризу будівельна галузь у РФ зупиняється, а мігрантам відправляють на фронт.

"Офіційно мігрантів викликають на допити, де пропонують укласти контракт й обіцяють, що служити вони будуть у другій лінії. Проте фактично після цього їх відправляють на полігони розташовані вздовж лінії бойового зіткнення, а після відправляють у м’ясні штурми", — розповіли в Центрі національного спротиву.

Допис Центру національного спротиву. Фото: скриншот

Нагадаємо, військові окупаційної армії масово скаржаться на забезпечення та російське командування. Йдеться про тих загарбників, які перебувають в тилових окупованих містах України.

Раніше Новини.LIVE писали, що бригада російських морпіхів втратила 80% особового складу під час боїв за Вугледар. Це становить близько 2,4 тисячі осіб, які з перших днів війни брали участь у бойових діях на фронті.