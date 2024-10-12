Війна в Україні — втрати російських військових під час боїв за Вугледар

Російський військовий. Ілюстративне фото: росЗМІ

Бригада російських морпіхів втратила 80% особового складу, що становить близько 2,4 тисячі осіб, під час боїв за Вугледар. Підрозділи бригади з перших днів війни брали участь у бойових діях на українському фронті.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Втрати росіян під час боїв за Вугледар

За даними документального фільму "Російської служби Бі-бі-сі", втрати 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка брала участь у битві за Вугледар, становлять 2,4 тисячі осіб із трьох тисяч, які були до початку російського вторгнення в Україну — 80% складу підрозділу.

Повідомляється, що бригада з перших днів брала участь у бойових діях на фронті, а з осені 2022 року її перевели на Вугледарський напрямок.

Російські військові блогери у листопаді того ж року заявляли про чималі втрати бригади під час наступу під Павлівкою, яка розташована за три кілометри від Вугледару.

Вони писали, що морпіхи скаржилися губернатору Примор'я Олегу Кожем'яку на значні та "непотрібні" втрати, які самі військові оцінювали в 300 осіб за чотири дні.

У лютому 2023 року начальник пресцентру Таврійського округу ЗСУ Олексій Дмитрашковський повідомив, що російському командуванню довелося кілька разів доукомплектовувати бригаду — після боїв в Ірпені та Бучі, після розгрому під Донецьком, але чергове поповнення було майже повністю знищене під Вугледаром взимку минулого року.

Наразі 155-та бригада діє в Курській області, куди її перекинули в серпні 2024 року після початку українського наступу в російському регіоні.

За підрахунками британської розвідки, втрати російських військ у вересні, коли точилися найзапекліші бої за Вугледар, становили в середньому 1271 осіб на добу — це максимальний показник з початку війни.

Загальні втрати російської армії в Україні до вересня 2024 року, за даними Міноборони Британії, сягнули 610 тисяч осіб.

Нагадаємо, 1 жовтня інтерактивна карта бойових дій в Україні Deepstate показала, що російські війська захопили Вугледар. Згодом президент України вперше прокоментував вихід Сил оборони з Вугледару Донецької області.

За даними BBC, під час штурмів населеного пункту ворог втратив вчетверо більше людей, ніж за десять років війни в Чечні.