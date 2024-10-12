Война в Украине — потери российских военных во время боев за Угледар

Российский военный. Иллюстративное фото: росСМИ

Бригада российских морпехов потеряла 80% личного состава, составляющего около 2,4 тысячи человек, во время боев за Угледар. Подразделения бригады с первых дней войны участвовали в боевых действиях на украинском фронте.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Потери россиян во время боев за Угледар

По данным документального фильма "Русской службы Би-би-си", потери 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая участвовала в битве за Угледар, составляют 2,4 тысячи человек из трех тысяч, которые были до начала российского вторжения в Украину — 80% состава подразделения.

Сообщается, что бригада с первых дней участвовала в боевых действиях на фронте, а с осени 2022 года ее перевели на Угледарское направление.

Российские военные блогеры в ноябре того же года заявляли о немалых потерях бригады во время наступления под Павловкой, которая находится в трех километрах от Угледара.

Они писали, что морпехи жаловались губернатору Приморья Олегу Кожемяку на значительные и "ненужные" потери, которые сами военные оценивали в 300 человек за четыре дня.

В феврале 2023 года начальник пресс-центра Таврического округа ВСУ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российскому командованию пришлось несколько раз доукомплектовывать бригаду - после боев в Ирпене и Буче, после разгрома под Донецком, но очередное пополнение было почти полностью уничтожено под Угледаром зимой прошлого года.

Сейчас 155-я бригада действует в Курской области, куда ее перебросили в августе 2024 года после начала украинского наступления в российском регионе.

По подсчетам британской разведки, потери российских войск в сентябре, когда шли самые ожесточенные бои за Угледар, составляли в среднем 1271 человек в сутки — это максимальный показатель с начала войны.

Общие потери российской армии в Украине к сентябрю 2024 года, по данным Минобороны Британии, достигли 610 тысяч человек.

Напомним, 1 октября интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate показала, что российские войска захватили Угледар. Впоследствии президент Украины впервые прокомментировал выход сил обороны из Угледара Донецкой области.

По данным BBC, во время штурмов населенного пункта враг потерял в четыре раза больше людей, чем за десять лет войны в Чечне.