оккупанты мобилизуют мигрантов из ТОТ — что известно

Российские военные. Фото иллюстративное: armyinform

На временно оккупированном юге Украины россияне решают проблему нехватки человеческого ресурса в армии. Для этого они заставляют мигрантов заключать контракты с ВС РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях полиция давит на мигрантов из Центральной Азии, чтобы те заключали контракты с российской армией.

"С начала полномасштабного вторжения Кремль завозил на ВОТ мигрантов как дешевую рабочую силу для строительства уничтоженных Россией домов", — говорится в сообщении.

Однако сейчас из-за кризиса строительная отрасль в РФ останавливается, а мигрантов отправляют на фронт.

"Официально мигрантов вызывают на допросы, где предлагают заключить контракт и обещают, что служить они будут во второй линии. Однако фактически после этого их отправляют на полигоны, расположенные вдоль линии боевого соприкосновения, а после отправляют в мясные штурмы", — рассказали в Центре национального сопротивления.

Сообщение Центра национального сопротивления. Фото: скриншот

Напомним, военные оккупационной армии массово жалуются на обеспечение и российское командование. Речь идет о захватчиках, которые находятся в тыловых оккупированных городах Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что бригада российских морпехов потеряла 80% личного состава во время боев за Угледар. Это составляет около 2,4 тысячи человек, которые с первых дней войны участвовали в боевых действиях на фронте.