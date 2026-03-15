Сергій Стерненко. Фото: facebook.com/sternenko

Радник міністра оборони з питань підвищення використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко заявив, що Україні потрібно перебудувати систему оборони. Крім того, він закликав провести аудит втрат.

Про це Сергій Стерненко заявив у неділю, 15 березня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Мобілізація в Росії

Стерненко зауважив, що росіяни, які йдуть воювати проти України, погоджуються через грошову винагороду. Водночас упродовж останніх трьох місяців Москва має проблеми з набором за гроші.

За його словами, це не прям критичні проблеми, однак ворог не виконав план.

"Рано чи пізно наш ворог зіткнеться з дилемою — або йому оголошувати мобілізацію і наразити свою країну на ще більший відтік населення, а в них серйозний був відтік населення, коли була перша мобілізація оголошена, на ще більші економічні труднощі, тому що це людей забирають з економіки, вилучають, плюс їх потрібно одягти, нагодувати, на них треба витрачати фінансові ресурси", — каже він.

У противника буде вибір між мобілізацією та заморожуванням війни. Стерненко каже, що наразі ймовірність оголошення призову у Росії вкрай низька. За його словами, заморозки війни цього року також не варто чекати.

"Відповідаємо собі чесно і тверезо, не будуючи ілюзій на питання, чи ворог зупиниться. І ми кажемо ні, він сам просто так по собі не зупиниться", — зазначив він.

Оборона України

Радник міністра наголосив, що Україна повинна перебудувати систему оборони, аби вона стала більш ефективною.

"Щоб ті командири, які не цінують особовий склад, щоб вони не отримували додаткові батальйони собі в підпорядкування і нові звання, щоб вони несли відповідальність", — каже Стерненко.

За його словами, варто більше розвивати технології, використовувати дрони та наземні роботизовані комплекси. Крім того, варто більше працювати над фортифікаціями.

"Нам потрібно також впровадження тактики випаленої землі, щоб противник не міг використовувати зелені насадження, споруди, які він займає для того, щоб далі утримувати оборону на нашій території. Щоб росіяни помирали, щонайменше, в двічі більших кількостях, аніж зараз, здійснюючи свої наступальні зусилля", — заявив Стерненко.

Аудит втрат в Україні

Радник міністра оборони підтримав ідею проведення державного аудиту втрат у війську, щоб чітко розуміти масштаби санітарних і безповоротних втрат, їхні причини та фактори, які на них впливають.

"Це найважливіший пріоритет сьогодні. Це пріоритет Михайла Федорова. Ми з ним про це теж говорили", — розповів він.

Зазначимо, Стерненко заявив, що український досвід протидії дронам є унікальним та викликає великий інтерес у партнерів.

Крім того, радник міністра оборони наголосив, що в Україні зросла ефективність ППО. Зокрема, дрони-перехоплювачі збивають до 30% російських безпілотників.