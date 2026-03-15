Советник министра обороны по вопросам повышения использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко заявил, что Украине нужно перестроить систему обороны. Кроме того, он призвал провести аудит потерь.

Об этом Сергей Стерненко заявил в воскресенье, 15 марта, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Мобилизация в России

Стерненко отметил, что россияне, которые идут воевать против Украины, соглашаются из-за денежного вознаграждения. В то же время в течение последних трех месяцев Москва имеет проблемы с набором за деньги.

По его словам, это не прям критические проблемы, однако враг не выполнил план.

"Рано или поздно наш враг столкнется с дилеммой — или ему объявлять мобилизацию и подвергнуть свою страну на еще больший отток населения, а у них серьезный был отток населения, когда была первая мобилизация объявлена, на еще большие экономические трудности, потому что это людей забирают из экономики, изымают, плюс их нужно одеть, накормить, на них надо тратить финансовые ресурсы", — говорит он.

У противника будет выбор между мобилизацией и замораживанием войны. Стерненко говорит, что сейчас вероятность объявления призыва в России крайне низкая. По его словам, заморозки войны в этом году также не стоит ждать.

"Отвечаем себе честно и трезво, не строя иллюзий на вопрос, остановится ли враг. И мы говорим нет, он сам просто так по себе не остановится", — отметил он.

Оборона Украины

Советник министра подчеркнул, что Украина должна перестроить систему обороны, чтобы она стала более эффективной.

"Чтобы те командиры, которые не ценят личный состав, чтобы они не получали дополнительные батальоны себе в подчинение и новые звания, чтобы они несли ответственность", — говорит Стерненко.

По его словам, стоит больше развивать технологии, использовать дроны и наземные роботизированные комплексы. Кроме того, стоит больше работать над фортификациями.

"Нам нужно также внедрение тактики выжженной земли, чтобы противник не мог использовать зеленые насаждения, сооружения, которые он занимает для того, чтобы дальше удерживать оборону на нашей территории. Чтобы россияне умирали, по меньшей мере, в два раза больших количествах, чем сейчас, осуществляя свои наступательные усилия", — заявил Стерненко.

Аудит потерь в Украине

Советник министра обороны поддержал идею проведения государственного аудита потерь в армии, чтобы четко понимать масштабы санитарных и безвозвратных потерь, их причины и факторы, которые на них влияют.

"Это важнейший приоритет сегодня. Это приоритет Михаила Федорова. Мы с ним об этом тоже говорили", — рассказал он.

Отметим, Стерненко заявил, что украинский опыт противодействия дронам является уникальным и вызывает большой интерес у партнеров.

Кроме того, советник министра обороны отметил, что в Украине выросла эффективность ПВО. В частности, дроны-перехватчики сбивают до 30% российских беспилотников.