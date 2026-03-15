Стерненко сообщил, что 30% "шахедов" сбивают дроны-перехватчики

Сергей Стерненко.

Советник министра обороны по вопросам повышения использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко заявил, что в Украине существенно возросла эффективность противовоздушной обороны. В частности, до 30% БпЛА типа Shahed сбивают дроны-перехватчики, а в некоторых регионах этот показатель более 50%.

Об этом Сергей Стерненко сказал ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в воскресенье, 15 марта.

"Эффективность украинской ПВО в части противодействия беспилотникам выросла за счет более эффективного использования имеющихся у нас сил и средств после кадровых изменений, в том числе в Воздушных силах, в том числе за счет того, что Павел Елизаров зашел туда для того, чтобы улучшить нашу систему малой ПВО", — отметил Стерненко.

По его словам, сейчас дроны-перехватчики сбивают от 20% до 30% всех "шахедов", а в некоторых регионах показатель выше. Он убежден, их будут сбивать больше и лучше.

Советник министра подчеркнул, что рост эффективности будет определяться двумя ключевыми факторами:

качественной организацией системы ПВО;

совершенствованием технологий перехватчиков.

В то же время Стерненко отметил, что ни одна система ПВО в мире не может работать со 100% эффективностью.

"Но по крайней мере я надеюсь, что фактор "шахедов" будет меньше по сравнению с 2025 годом. Но противник тоже не стоит на месте. Это постоянная борьба щита и меча. Пока мы придумываем щит, противник апгрейдит свой меч. Например, появление украинских дронов-перехватчиков и массовое применение привело к тому, что противник начал думать, как обходить", — говорит он.

Сейчас РФ пытается адаптировать свои дроны, в частности увеличивая их скорость и маневренность. Кроме того, противник тестирует новые модели, в частности так называемую полуракету-дрон "Герань-5".

"И это постоянная борьба. Противник придумывает что-то новое, мы придумываем, как противодействовать. Он придумывает, как противодействовать нашему противодействию, и вот так по кругу", — добавил Стерненко.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна уже получила часть ракет для ПВО Patriot по договоренностям "Рамштайна". Кроме того, поставки еще продолжаются.

Ранее глава государства отмечал, что в обмен на помощь на Ближнем Востоке Украина ожидает получить дефицитные ракеты для Patriot.

А в пятой Слобожанской бригаде "Скиф" НГУ показывали, как воины уничтожили восемь российских дронов-камикадзе в Харьковской области.