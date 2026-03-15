Стерненко заявил, что украинская система противодействия БпЛА уникальна

Советник министра обороны Украины по вопросам использования БпЛА на фронте Сергей Стерненко. Фото: Стерненко/Facebook

Советник министра обороны Украины по вопросам повышения использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко назвал уникальным украинский опыт противодействия БпЛА. Он отметил, что Россия пытается создать собственную систему противодействия дронам, однако ее возможности пока нельзя сравнивать с украинскими.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Сергея Стерненко в воскресенье, 15 марта.

Реклама

Читайте также:

Представитель Минобороны Сергей Стеренко рассказал, что сейчас российские военные пытаются развивать собственные решения в сфере дроновой противовоздушной обороны. Однако на сегодня эти попытки значительно уступают тому уровню, которого удалось достичь Украине.

В то же время Стерненко отметил, что не стоит недооценивать противника, ведь со временем он может улучшить свои возможности в этой области.

"Россияне пытаются развивать сейчас у себя беспилотную противовоздушную оборону, но нельзя это сравнивать с тем, что есть у нас. У них до сих пор нет серийного перехватчика, дрона перехватчика, хотя непременно они до этого дойдут со временем", — сказал Стерненко.

Заместитель министра обороны также подчеркнул, что украинский опыт противодействия беспилотникам является фактически уникальным. Именно поэтому партнеры внимательно изучают наработки Украины.

"Вот поэтому опыт Украины очень-очень важен, очень интересен. Поэтому украинский опыт сейчас пользуется спросом. И вопрос не только в дронах, не только в технологиях, а именно в этом опыте и в том, как это работает на уровне системы.

Потому что американские наши партнеры имели в самом начале, точно я могу сказать, некоторое количество дронов-перехватчиков, не украинского производства, но эти дроны также используются у нас, для защиты нашего неба, и они им не помогли. Потому что они не знали, как это встроить в систему, как это работает все в комплексе. То есть одних средств недостаточно, надо уметь, надо учиться.

В свое время мы у партнеров учились применению отдельных типов вооружений, сейчас партнеры учатся у нас", — подытожил Стерненко.

Недавно стало известно, что в Японии рассматривают возможность использования украинских беспилотников для усиления собственной обороны. Специалисты обращают внимание на их способность преодолевать большие расстояния и работать даже в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Ранее президент Зеленский сообщал, что Украина получала запросы от США и нескольких стран Персидского залива о сотрудничестве в сфере противодействия беспилотникам. Речь идет об использовании украинского опыта борьбы с дронами.

Напомним, что 8 марта Зеленский сообщил, что первая группа украинских специалистов отправилась на Ближний Восток. Они будут помогать странам Персидского залива осваивать эффективные методы противодействия беспилотникам и научат сбивать дроны.