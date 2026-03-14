Япония обсуждает использование украинских дронов, — СМИ

В Японии обсуждают возможность использования украинских дронов для обороны. Беспилотники известны дальними полетами и устойчивостью к глушению. Кроме того, Украина разрабатывает дроны, опираясь на реальный боевой опыт.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в субботу, 14 марта, передает Новини.LIVE.

По информации источника, одним из путей реализации этого шага может стать двустороннее соглашение о передаче оружия. Президент Украины Владимир Зеленский планирует обменять оборонные технологии страны на вооружение от Японии.

Идея возникла после того, как Киев обратился к Токио по этому поводу.

"Хотя закупка дронов из Израиля также является одним из вариантов, правительство Японии, очевидно, считает, что поставки беспилотных летательных аппаратов из Украины будет менее противоречивым на фоне широкой международной критики действий израильских военных в секторе Газа", — говорится в материале.

Украина неоднократно модернизировала свои дроны, опираясь на реальный боевой опыт, делая их очень мощными.

В проекте бюджета на 2026 финансовый год с апреля Министерство обороны Японии планирует выделить примерно 1,7 млрд долларов на укрепление обороны с использованием беспилотных систем.

В феврале Зеленский предложил Японии открыть оборонное сотрудничество. По его словам, Украина готовы предоставить технологии.

Кроме того, украинский лидер заявил, что будет рад видеть с визитом премьер-министра Японии Сае Такаичи.

Ранее в СМИ появилась информация, что Япония планирует присоединиться к программе PURL. Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал.