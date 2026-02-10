Видео
Главная Новости дня Япония вместе с НАТО будет покупать вооружение для Украины, — СМИ

Япония вместе с НАТО будет покупать вооружение для Украины, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 07:22
Япония будет помогать Украине оружием вместе с НАТО, — СМИ
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи. Фото: Reuters

Япония присоединится к инициативе НАТО по Украине. В рамках этого она будет поставлять нашему государству боеприпасы и оборудование американского производства.

Об этом сообщает NHK, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Япония присоединится к поддержке Украины

По информации издания, в июле 2025 года Америка вместе с НАТО создали проект для координации закупки и поставки Украине боеприпасов и оборудования американского производства. К нему присоединились более 20 стран.

"Альянс уже поставил ракеты для украинских систем ПВО Patriot и другие товары в рамках этой программы", — говорится в сообщении.

Ожидается, что вскоре об участии в инициативе официально объявит Япония. Страна предоставит финансирование исключительно на нелетальное оборонное оборудование. Возможно — радарные системы и бронежилеты.

"Один из представителей НАТО заявил, что даже нелетальное снаряжение является важным для Украины, добавив, что участие Японии в этой инициативе является значительным шагом", — добавляют в NHK.

Напомним, ранее в WSJ дали прогнозы относительно потенциальной атаки РФ. Речь идет о том, что если Россия нападет на ЕС, НАТО проиграет за несколько часов.

Также мы рассказывали о том, что министр обороны Михаил Федоров встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Обсудили поддержку наших военных.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
