Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Японія разом з НАТО купуватиме озброєння для України, — ЗМІ

Японія разом з НАТО купуватиме озброєння для України, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 07:22
Японія допомагатиме Україні зброєю разом з НАТО, — ЗМІ
Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі. Фото: Reuters

Японія приєднається до ініціативи НАТО щодо України. В межах цього вона буде постачати нашій державі боєприпаси та обладнання американського виробництва.

Про це повідомляє NHK, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Японія долучиться до підтримки України

За інформацією видання, у липні 2025 року Америка разом з НАТО створили проєкт для координації закупівлі та постачання Україні боєприпасів і обладнання американського виробництва. До нього долучилися понад 20 країн.

"Альянс вже поставив ракети для українських систем ППО Patriot та інші товари в рамках цієї програми", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що незабаром про участь в ініціативі офіційно оголосить Японія. Країна надасть фінансування виключно на нелетальне оборонне обладнання. Можливо — радарні системи та бронежилети.

"Один із представників НАТО заявив, що навіть нелетальне спорядження є важливим для України, додавши, що участь Японії в цій ініціативі є значним кроком", — додають в NHK.

Нагадаємо, раніше у WSJ дали прогнози щодо потенційної атаки РФ. Йдеться про те, що якщо Росія нападе на ЄС, НАТО програє за кілька годин.

Також ми розповідали про те, що міністр оборони Михайло Федоров пзустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте. Обговорили підтримку наших військових.

НАТО зброя Японія допомога війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації