Японія допомагатиме Україні зброєю разом з НАТО, — ЗМІ

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі. Фото: Reuters

Японія приєднається до ініціативи НАТО щодо України. В межах цього вона буде постачати нашій державі боєприпаси та обладнання американського виробництва.

Про це повідомляє NHK, передає Новини.LIVE.

Японія долучиться до підтримки України

За інформацією видання, у липні 2025 року Америка разом з НАТО створили проєкт для координації закупівлі та постачання Україні боєприпасів і обладнання американського виробництва. До нього долучилися понад 20 країн.

"Альянс вже поставив ракети для українських систем ППО Patriot та інші товари в рамках цієї програми", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що незабаром про участь в ініціативі офіційно оголосить Японія. Країна надасть фінансування виключно на нелетальне оборонне обладнання. Можливо — радарні системи та бронежилети.

"Один із представників НАТО заявив, що навіть нелетальне спорядження є важливим для України, додавши, що участь Японії в цій ініціативі є значним кроком", — додають в NHK.

