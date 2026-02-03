Головні пріоритети підтримку України - Федоров обговорив з Рютте

Марк Рютте та Михайло Федоров. Фото: кадр з відео

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Вони обговорили ключові пріоритети підтримки України напередодні наступного засідання у форматі "Рамштайн".

Про це Федоров повідомив у Telegram у вівторок, 3 лютого.

Головні пріоритети підтримку України

За словами голови Міноборони, наразі у фокусі лишаються конкретні рішення, які будуть підсилювати обороноздатність вже зараз.

Федоров пояснив, що серед пріоритетів наразі:

Посилення ППО — Україна продовжить координацію з партнерами щодо невідкладного отримання додаткових засобів протиповітряної оборони.

Фінансування PURL — із партнерами було визначено основні цілі роботи в межах програми для закупівлі необхідної зброї для України.

Європейський ресурс — додатково було відзначено можливість спрямування коштів із пакету підтримки ЄС обсягом €90 млрд на пріоритетні оборонні потреби України.

"2025 рік став найпродуктивнішим за обсягами міжнародної допомоги — $45 млрд. У 2026-му партнери налаштовані забезпечити ще вищий рівень підтримки. Дякую НАТО, Великій Британії та Німеччині за критично важливу допомогу Україні й лідерство у форматі "Рамштайн", — додав міністр.

Нагадаємо, що під час брифінгу у Києві Марк Рютте зробив заяву про майбутні гарантії безпеки для України та анонсував багаторівневий пакет підтримки, який стане потужною відповіддю у випадку повторної агресії з боку Росії.

Крім того, Генеральний секретар НАТО засудив нічну атаку РФ по Україні.