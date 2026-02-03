Відео
Україна
Головна Новини дня Рютте пообіцяв багаторівневі гарантії безпеки для України

Рютте пообіцяв багаторівневі гарантії безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:48
Гарантії безпеки для України — Рютте анонсував багаторівневу угоду
Термінова новина

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що гарантії безпеки для України будуть настільки потужними, що будь-яка нова атака Росії стала б "дуже поганим рішенням". За його словами, безпека базуватиметься на сильних ЗСУ, силах "Коаліції охочих" та підтримці США.

Водночас Рютте підкреслив необхідність досягти мирної угоди або довгострокового припинення вогню.

Читайте також:

"Спершу нам потрібно досягти мирної угоди або довгострокового припинення вогню, і ми всі молимося, щоб це сталося якнайшвидше. Але для цього потрібно, щоб Росія грала за правилами, і знову ж таки, минула ніч не була добрим сигналом", — зазначив генсек.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
