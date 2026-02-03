Гарантії безпеки для України — Рютте анонсував багаторівневу угоду

Термінова новина

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що гарантії безпеки для України будуть настільки потужними, що будь-яка нова атака Росії стала б "дуже поганим рішенням". За його словами, безпека базуватиметься на сильних ЗСУ, силах "Коаліції охочих" та підтримці США.

Водночас Рютте підкреслив необхідність досягти мирної угоди або довгострокового припинення вогню.

"Спершу нам потрібно досягти мирної угоди або довгострокового припинення вогню, і ми всі молимося, щоб це сталося якнайшвидше. Але для цього потрібно, щоб Росія грала за правилами, і знову ж таки, минула ніч не була добрим сигналом", — зазначив генсек.

