Гарантии безопасности для Украины - Рютте анонсировал многоуровневое соглашение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины будут настолько мощными, что любая новая атака России стала бы "очень плохим решением". По его словам, безопасность будет базироваться на сильных ВСУ, силах "Коалиции желающих" и поддержке США.

В то же время Рютте подчеркнул необходимость достичь мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня.

"Сначала нам нужно достичь мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня, и мы все молимся, чтобы это произошло как можно быстрее. Но для этого нужно, чтобы Россия играла по правилам, и опять же, прошедшая ночь не была хорошим сигналом", — отметил генсек.

