Главная Новости дня Рютте пообещал многоуровневые гарантии безопасности для Украины

Рютте пообещал многоуровневые гарантии безопасности для Украины

Дата публикации 3 февраля 2026 15:48
Гарантии безопасности для Украины - Рютте анонсировал многоуровневое соглашение
Срочная новость

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины будут настолько мощными, что любая новая атака России стала бы "очень плохим решением". По его словам, безопасность будет базироваться на сильных ВСУ, силах "Коалиции желающих" и поддержке США.

В то же время Рютте подчеркнул необходимость достичь мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня.

"Сначала нам нужно достичь мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня, и мы все молимся, чтобы это произошло как можно быстрее. Но для этого нужно, чтобы Россия играла по правилам, и опять же, прошедшая ночь не была хорошим сигналом", — отметил генсек.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
