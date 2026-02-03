Видео
Главная Новости дня Федоров обсудил с Рютте главные приоритеты поддержки Украины

Федоров обсудил с Рютте главные приоритеты поддержки Украины

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 22:58
Главные приоритеты поддержку Украины - Федоров обсудил с Рютте
Марк Рютте и Михаил Федоров. Фото: кадр из видео

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Министром обороны Великобритании Джоном Гили и Министром обороны Германии Борисом Писториусом. Они обсудили ключевые приоритеты поддержки Украины накануне следующего заседания в формате "Рамштайн".

Об этом Федоров сообщил в Telegram во вторник, 3 февраля.

Главные приоритеты поддержки Украины

По словам главы Минобороны, сейчас в фокусе остаются конкретные решения, которые будут усиливать обороноспособность уже сейчас.

Федоров пояснил, что среди приоритетов сейчас:

  • Усиление ПВО — Украина продолжит координацию с партнерами по безотлагательному получению дополнительных средств противовоздушной обороны.
  • Финансирование PURL — с партнерами были определены основные цели работы в рамках программы для закупки необходимого оружия для Украины.
  • Европейский ресурс — дополнительно была отмечена возможность направления средств из пакета поддержки ЕС объемом €90 млрд на приоритетные оборонные нужды Украины.

"2025 год стал самым продуктивным по объемам международной помощи — $45 млрд. В 2026-м партнеры настроены обеспечить еще более высокий уровень поддержки. Спасибо НАТО, Великобритании и Германии за критически важную помощь Украине и лидерство в формате "Рамштайн", — добавил министр.

Напомним, что во время брифинга в Киеве Марк Рютте сделал заявление о будущих гарантиях безопасности для Украины и анонсировал многоуровневый пакет поддержки, который станет мощным ответом в случае повторной агрессии со стороны России.

Кроме того, Генеральный секретарь НАТО осудил ночную атаку РФ по Украине.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
