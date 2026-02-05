НАТО програло симуляцію вторгнення Росії до Литви — WSJ

Військовослужбовець НАТО. Фото: REUTERS/Yves Herman

В ЄС почали приділяти більше уваги загрозі російського вторгнення до країн Балтії та інших членів НАТО на тлі зростаючої напруги між державами Європи. Західні експерти з оборони переглянули прогнози щодо потенційної атаки Росії і змоделювали, чи вдалося б їй швидко захопити країни Балтії. Результати вийшли невтішними.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В ЄС та НАТО переконані, що Росія може без проблем розпочати війну у найближчі роки

Якщо раніше вважали, що до 2029 року Кремль не зможе мобілізувати достатньо ресурсів для наступу, то нині дедалі більше лунають оцінки, що криза може вибухнути вже у найближчі роки.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю заявив, що Росія вже накопичує стратегічні запаси й нарощує війська поблизу кордонів Альянсу.

"Росія зможе перекинути великі обсяги військ протягом року", — підкреслив він.

На які країни потенційно могла б напасти Росія і що може статися

Особливе занепокоєння викликають Литва, Латвія та Естонія, які колись входили до складу СРСР. Крім того, за даними WSJ, у зону ризику також потрапляють шведські, фінські й датські острови у Балтійському морі, північна Норвегія, а також частина Польщі.

Серед імовірних цілей Росії для атак будуть першочергово об'єкти європейської критичної інфраструктури, включно з портом Роттердам у Нідерландах.

Військові уявили, як швидко пала б Литва, якби США та Німеччина не втрутились належним чином

У WSJ пригадали, як у грудні 2025 року в Німеччині, за участю колишніх високопосадовців НАТО, відбулись військові навчання, що відтворювали можливе російське вторгнення до Литви восени 2026 року. За "сценарієм" Росія використала надуману гуманітарну кризу в Калінінграді як привід для захоплення міста Маріямполе, яке є ключовим логістичним вузлом.

Генерали змоделювали ситуацію, що США не активували Статтю 5 НАТО, обмежившись лише заявами. Німеччина вагалася, а Польща, хоча й привела війська у бойову готовність, не наважилася ввести їх до Литви. Навіть вже розміщена в Литві німецька бригада не втрутилася через мінування маршрутів дронами. У таких обставинах Росія змогла встановити контроль над містом за лічені дні, не зустрівши належного спротиву.

Тоді Франц-Штефан Гаді, аналітик із Відня, який у симуляції виконував роль начальника Генштабу РФ, підкреслив, що у цій ситуації перемога Росії стала можливою завдяки впевненості у слабкій реакції НАТО.

"Стримування залежить не тільки від можливостей, але і від того, що противник думає про нашу волю, і в ході військових ігор мої "російські колеги" і я знали: Німеччина буде вагатися. І цього було достатньо для перемоги", — сказав Франц-Штефан Гаді.

Яка реальна бойова міць Литви

Начальник штабу оборони Литви Гедрюс Пременецкас запевняє, що його країна має достатньо сил, аби стримати такий сценарій. За його словами, навіть у разі обмеженого вторгнення литовська армія чисельністю у 17 тисяч у мирний час і до 58 тисяч після мобілізації начебто зможе захистити Маріямполе.

Скільки військових може використати Росія для нападу на Європу

Навіть без укладання миру з Україною Кремль має можливість перевести до 200 тисяч досвідчених солдатів із фронту на новий напрямок. При чому ця цифра перевищує кількість сил, які РФ використала у 2022 році при повномасштабному вторгненні в Україну.

На думку аналітика Ніко Ланге, Росії не обов'язково проводити масштабну кампанію. Їм буде достатньо атаки, яка покаже повну безпорадність НАТО.

Норвезький офіцер Амунд Осфлатен, Росія не буде вести затяжну війну проти НАТО. Замість цього вона може спробувати блискавичний удар із захопленням вигідних позицій. Втім, як зазначив Осфлатен, у довгостроковій війні Захід перевершить Росію у виробничих і мобілізаційних можливостях. Тож Кремль, найімовірніше, якщо і буде нападати, то зробить ставку на ефект несподіванки.

Нагадаємо, у 2025 році стало відомо з супутникових знімків, що Росія активно розбудовує ядерну базу всього за 270 км від кордону зі Швецією.

Про загрози з боку Росії для Європи дискусії тривають вже давно. Зокрема, у 2024 році заявили, що ЄС має вкладати більше ресурсів у ВПК.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявляв, що Європа не вистоїть проти Росії та пояснив чому.

Окремо про готовність Європи до потенційної війни проти Росії висловлювався й Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що в ЄС дають розмиті відповіді на питання щодо підготовки.