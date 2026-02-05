НАТО проиграло симуляцию вторжения России в Литву — WSJ

Военнослужащий НАТО. Фото: REUTERS/Yves Herman

В ЕС начали уделять больше внимания угрозе российского вторжения в страны Балтии и других членов НАТО на фоне растущего напряжения между государствами Европы. Западные эксперты по обороне пересмотрели прогнозы относительно потенциальной атаки России и смоделировали, удалось бы ей быстро захватить страны Балтии. Результаты получились неутешительными.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В ЕС и НАТО убеждены, что Россия может без проблем начать войну в ближайшие годы

Если раньше считали, что до 2029 года Кремль не сможет мобилизовать достаточно ресурсов для наступления, то сейчас все больше звучат оценки, что кризис может разразиться уже в ближайшие годы.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью заявил, что Россия уже накапливает стратегические запасы и наращивает войска вблизи границ Альянса.

"Россия сможет перебросить большие объемы войск в течение года", — подчеркнул он.

На какие страны потенциально могла бы напасть Россия и что может произойти

Особое беспокойство вызывают Литва, Латвия и Эстония, которые когда-то входили в состав СССР. Кроме того, по данным WSJ, в зону риска также попадают шведские, финские и датские острова в Балтийском море, северная Норвегия, а также часть Польши.

Среди вероятных целей России для атак будут в первую очередь объекты европейской критической инфраструктуры, включая порт Роттердам в Нидерландах.

Военные представили, как быстро пала бы Литва, если бы США и Германия не вмешались должным образом

В WSJ вспомнили, как в декабре 2025 года в Германии, с участием бывших высокопоставленных чиновников НАТО, состоялись военные учения, которые воспроизводили возможное российское вторжение в Литву осенью 2026 года. По "сценарию" Россия использовала надуманный гуманитарный кризис в Калининграде как повод для захвата города Мариямполе, который является ключевым логистическим узлом.

Генералы смоделировали ситуацию, что США не активировали Статью 5 НАТО, ограничившись лишь заявлениями. Германия колебалась, а Польша, хотя и привела войска в боевую готовность, не решилась ввести их в Литву. Даже уже размещенная в Литве немецкая бригада не вмешалась из-за минирования маршрутов дронами. В таких обстоятельствах Россия смогла установить контроль над городом за считанные дни, не встретив должного сопротивления.

Тогда Франц-Штефан Гади, аналитик из Вены, который в симуляции выполнял роль начальника Генштаба РФ, подчеркнул, что в этой ситуации победа России стала возможной благодаря уверенности в слабой реакции НАТО.

"Сдерживание зависит не только от возможностей, но и от того, что противник думает о нашей воле, и в ходе военных игр мои "российские коллеги" и я знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы", — сказал Франц-Штефан Гади.

Какова реальная боевая мощь Литвы

Начальник штаба обороны Литвы Гедрюс Пременецкас уверяет, что его страна имеет достаточно сил, чтобы сдержать такой сценарий. По его словам, даже в случае ограниченного вторжения литовская армия численностью в 17 тысяч в мирное время и до 58 тысяч после мобилизации якобы сможет защитить Мариямполе.

Сколько военных может использовать Россия для нападения на Европу

Даже без заключения мира с Украиной Кремль имеет возможность перевести до 200 тысяч опытных солдат с фронта на новое направление. Причем эта цифра превышает количество сил, которые РФ использовала в 2022 году при полномасштабном вторжении в Украину.

По мнению аналитика Нико Ланге, России не обязательно проводить масштабную кампанию. Им будет достаточно атаки, которая покажет полную беспомощность НАТО.

Норвежский офицер Амунд Осфлатен, Россия не будет вести затяжную войну против НАТО. Вместо этого она может попробовать молниеносный удар с захватом выгодных позиций. Впрочем, как отметил Осфлатен, в долгосрочной войне Запад превзойдет Россию в производственных и мобилизационных возможностях. Поэтому Кремль, скорее всего, если и будет нападать, то сделает ставку на эффект неожиданности.

Напомним, в 2025 году стало известно из спутниковых снимков, что Россия активно развивает ядерную базу всего в 270 км от границы со Швецией.

Об угрозах со стороны России для Европы дискуссии продолжаются уже давно. В частности, в 2024 году заявили, что ЕС должен вкладывать больше ресурсов в ВПК.

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявлял, что Европа не выстоит против России и объяснил почему.

Отдельно о готовности Европы к потенциальной войне против России высказывался и Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что в ЕС дают размытые ответы на вопросы о подготовке.