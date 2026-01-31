Відео
Головна Новини дня Зеленський дав велике інтерв'ю — головні заяви президента

Зеленський дав велике інтерв'ю — головні заяви президента

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 18:56
Чи готова Європа до війни — Зеленський зробив важливі заяви
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа має відповісти, чи готова вона до війни. За його словами, наша країна не готувалася до цього ні у 2013, ні у 2014 роках.

Про це та не тільки Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.

Читайте також:

Чи готова Європа до війни

Зеленський заявив, що українці також не були готові до війни — ні у 2013-му, ні у 2014 році, коли ніхто не уявляв, що сусідня держава почне окупацію і вбивства. Президент зазначив, що регулярно ставить європейським колегам питання про їхню готовність до подібних викликів, однак чіткої відповіді досі не отримував.

"Я жодного разу не почув конкретної відповіді — лише "ми повинні готуватися" або "ми не знаємо"", — сказав глава держави.

Інші заяви Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що росіяни вже не б'ють по енергетиці України. Армія РФ переорієнтувала удари. 

Також президент назвав два питання, якими Україна не поступиться Росії. Йдеться про передачу РФ Донбасу чи Запорізької атомної електростанції без боротьби.

Володимир Зеленський переговори Європа війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
