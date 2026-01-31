Чи готова Європа до війни — Зеленський зробив важливі заяви

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа має відповісти, чи готова вона до війни. За його словами, наша країна не готувалася до цього ні у 2013, ні у 2014 роках.

Про це та не тільки Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.

Чи готова Європа до війни

Зеленський заявив, що українці також не були готові до війни — ні у 2013-му, ні у 2014 році, коли ніхто не уявляв, що сусідня держава почне окупацію і вбивства. Президент зазначив, що регулярно ставить європейським колегам питання про їхню готовність до подібних викликів, однак чіткої відповіді досі не отримував.

"Я жодного разу не почув конкретної відповіді — лише "ми повинні готуватися" або "ми не знаємо"", — сказав глава держави.

