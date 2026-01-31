Чи готова Європа до війни — Зеленський зробив важливі заяви

Зеленський дав велике інтерв'ю — головні заяви президента
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа має відповісти, чи готова вона до війни. За його словами, наша країна не готувалася до цього ні у 2013, ні у 2014 роках.
Про це та не тільки Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.
Чи готова Європа до війни
Зеленський заявив, що українці також не були готові до війни — ні у 2013-му, ні у 2014 році, коли ніхто не уявляв, що сусідня держава почне окупацію і вбивства. Президент зазначив, що регулярно ставить європейським колегам питання про їхню готовність до подібних викликів, однак чіткої відповіді досі не отримував.
"Я жодного разу не почув конкретної відповіді — лише "ми повинні готуватися" або "ми не знаємо"", — сказав глава держави.
Інші заяви Володимира Зеленського
- Літаки L-159 допомогли б Україні збивати російські "шахеди". Наша країна розраховує отримати їх якомога швидше;
- Відсутність допомоги Україні є ризиком для Європи. Ми захищаємо не лише себе, а і європейські цінності;
- Територіальне питання ніхто не зможе вирішити, окрім лідерів. Україна готова до переговорів у будь-якому форматі;
- Чим більше чоловіків мобілізаційного віку повернеться з-за кордону, тим легше буде українській армії та Україні. Зокрема, бійці на передовій могли отримати ротацію та відпустку;
- Розбудова та захист енергетичної мережі є частиною гарантій безпеки для України;
- Над економічним пакетом підтримки ще триває робота;
- 20-пунктний план миру має бути підписаний Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що росіяни вже не б'ють по енергетиці України. Армія РФ переорієнтувала удари.
Також президент назвав два питання, якими Україна не поступиться Росії. Йдеться про передачу РФ Донбасу чи Запорізької атомної електростанції без боротьби.
