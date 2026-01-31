Готова ли Европа к войне — Зеленский сделал важные заявления

Зеленский дал большое интервью — главные заявления президента
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа должна ответить, готова ли она к войне. По его словам, наша страна не готовилась к этому ни в 2013, ни в 2014 годах.
Об этом и не только Владимир Зеленский заявил в интервью чешскому изданию Český rozhlas.
Готова ли Европа к войне
Зеленский заявил, что украинцы также не были готовы к войне - ни в 2013-м, ни в 2014 году, когда никто не представлял, что соседнее государство начнет оккупацию и убийства. Президент отметил, что регулярно задает европейским коллегам вопрос об их готовности к подобным вызовам, однако четкого ответа до сих пор не получал.
"Я ни разу не услышал конкретного ответа — только "мы должны готовиться" или "мы не знаем"", — сказал глава государства.
Другие заявления Владимира Зеленского
- Самолеты L-159 помогли бы Украине сбивать российские "шахеды". Наша страна рассчитывает получить их как можно скорее;
- Отсутствие помощи Украине является риском для Европы. Мы защищаем не только себя, но и европейские ценности;
- Территориальный вопрос никто не сможет решить, кроме лидеров. Украина готова к переговорам в любом формате;
- Чем больше мужчин мобилизационного возраста вернется из-за границы, тем легче будет украинской армии и Украине. В частности, бойцы на передовой могли получить ротацию и отпуск;
- Развитие и защита энергетической сети является частью гарантий безопасности для Украины;
- Над экономическим пакетом поддержки еще продолжается работа;
- 20-пунктный план мира должен быть подписан Украиной, Соединенными Штатами Америки и Россией.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что россияне уже не бьют по энергетике Украины. Армия РФ переориентировала удары.
Также президент назвал два вопроса, которыми Украина не уступит России. Речь идет о передаче РФ Донбасса или Запорожской атомной электростанции без борьбы.
