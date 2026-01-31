Готова ли Европа к войне — Зеленский сделал важные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа должна ответить, готова ли она к войне. По его словам, наша страна не готовилась к этому ни в 2013, ни в 2014 годах.

Об этом и не только Владимир Зеленский заявил в интервью чешскому изданию Český rozhlas.

Готова ли Европа к войне

Зеленский заявил, что украинцы также не были готовы к войне - ни в 2013-м, ни в 2014 году, когда никто не представлял, что соседнее государство начнет оккупацию и убийства. Президент отметил, что регулярно задает европейским коллегам вопрос об их готовности к подобным вызовам, однако четкого ответа до сих пор не получал.

"Я ни разу не услышал конкретного ответа — только "мы должны готовиться" или "мы не знаем"", — сказал глава государства.

Другие заявления Владимира Зеленского

