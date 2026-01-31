Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский дал большое интервью — главные заявления президента

Зеленский дал большое интервью — главные заявления президента

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 18:56
Готова ли Европа к войне — Зеленский сделал важные заявления
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа должна ответить, готова ли она к войне. По его словам, наша страна не готовилась к этому ни в 2013, ни в 2014 годах.

Об этом и не только Владимир Зеленский заявил в интервью чешскому изданию Český rozhlas.

Реклама
Читайте также:

Готова ли Европа к войне

Зеленский заявил, что украинцы также не были готовы к войне - ни в 2013-м, ни в 2014 году, когда никто не представлял, что соседнее государство начнет оккупацию и убийства. Президент отметил, что регулярно задает европейским коллегам вопрос об их готовности к подобным вызовам, однако четкого ответа до сих пор не получал.

"Я ни разу не услышал конкретного ответа — только "мы должны готовиться" или "мы не знаем"", — сказал глава государства.

Другие заявления Владимира Зеленского

Напомним, ранее Зеленский заявил, что россияне уже не бьют по энергетике Украины. Армия РФ переориентировала удары.

Также президент назвал два вопроса, которыми Украина не уступит России. Речь идет о передаче РФ Донбасса или Запорожской атомной электростанции без борьбы.

Владимир Зеленский переговоры Европа война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации