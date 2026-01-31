Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил, что самолеты L-159 помогли бы Украине от атак

Зеленский заявил, что самолеты L-159 помогли бы Украине от атак

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 17:26
Самолеты L-159 помогут Украине сбивать дроны Shahed — заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: AP

Президент Владимир Зеленский заявил, что самолеты L-159 могут помочь Украине сбивать российские дроны типа Shahed. По его словам, страна рассчитывает получить их как можно быстрее.

Об этом глава государства сообщил в интервью чешскому изданию Český rozhlas.

Реклама
Читайте также:

ПВО Украины

Зеленский отметил, что защита украинского неба — это целая инфраструктура, которая включает:

  • мобильные огневые группы;
  • РЭБ;
  • дроны-перехватчики;
  • авиацию;
  • различные форматы ПВО.

"L-159 мы расцениваем как одну из деталей, которая может помочь Украине уничтожать иранские "Шахеды". Прежде всего именно для борьбы с большим количеством дронов. И поэтому мы хотели бы получить эти самолеты как можно раньше", — отметил глава государства.

По его словам, Украина заинтересована не только в этих самолетах, но и в других моделях.

"Если Чехия сможет нам предоставить эти самолеты, то следующим шагом, я знаю, что чешский производитель в этом заинтересован, мы пройдем испытания с L-159, а с новейшими моделями этого направления мы сможем подписать контракты. Это будет очень выгодно для чешского производителя", — говорит Зеленский.

Напомним, украинский лидер сообщил, что в нескольких городах страны усилят защиту от российских беспилотников.

Ранее Зеленский назвал вопросы, которыми Украина не уступит России. В частности, речь идет о территориальной целостности.

Владимир Зеленский война Украина обстрелы ПВО самолеты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации