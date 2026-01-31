Самолеты L-159 помогут Украине сбивать дроны Shahed — заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: AP

Президент Владимир Зеленский заявил, что самолеты L-159 могут помочь Украине сбивать российские дроны типа Shahed. По его словам, страна рассчитывает получить их как можно быстрее.

Об этом глава государства сообщил в интервью чешскому изданию Český rozhlas.

Зеленский отметил, что защита украинского неба — это целая инфраструктура, которая включает:

мобильные огневые группы;

РЭБ;

дроны-перехватчики;

авиацию;

различные форматы ПВО.

"L-159 мы расцениваем как одну из деталей, которая может помочь Украине уничтожать иранские "Шахеды". Прежде всего именно для борьбы с большим количеством дронов. И поэтому мы хотели бы получить эти самолеты как можно раньше", — отметил глава государства.

По его словам, Украина заинтересована не только в этих самолетах, но и в других моделях.

"Если Чехия сможет нам предоставить эти самолеты, то следующим шагом, я знаю, что чешский производитель в этом заинтересован, мы пройдем испытания с L-159, а с новейшими моделями этого направления мы сможем подписать контракты. Это будет очень выгодно для чешского производителя", — говорит Зеленский.

