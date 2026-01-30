Видео
Главная Новости дня Противодроновая ПВО — Зеленский заявил об усилении защиты

Противодроновая ПВО — Зеленский заявил об усилении защиты

Дата публикации 30 января 2026 18:32
Усиление ПВО в Украине — Зеленский раскрыл детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января провел совещание для развития малой противодроновой противовоздушной обороны. В нескольких городах усилят защиту от российских дронов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Усиление ПВО в Украине

Зеленский рассказал, что во время совещания согласовали структуру нового командования, которое будет отвечать за направление малой противодроновой ПВО и новые подходы управления. Президент определил ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны.

Одна из этих задач — усилить защиту от российских дронов в Херсоне, Никополе, а также приграничные громады Сумщины.

"Там россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей. Ежедневно их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Надо больше защиты и наших действий в ответ", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, он поручил масштабировать противодействие "шахедам" и другим российским ударным дронам и распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими украинскими подразделениями.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия переориентировала удары. Враг направляет атаки на логистику.

В то же время Федоров анонсировал запуск новой модели защиты неба. Только за последний месяц враг применил более 6 000 беспилотников.

Владимир Зеленский обстрелы ПВО война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
