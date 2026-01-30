Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Протидронова ППО — Зеленський заявив про посилення захисту

Протидронова ППО — Зеленський заявив про посилення захисту

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 18:32
Посилення ППО в Україні — Зеленський розкрив деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 30 січня провів нараду для розвитку малої протидронової протиповітряної оборони. У кількох містах посилять захист від російських дронів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Посилення ППО в Україні

Зеленський розповів, що під час наради погодили структуру нового командування, яке відповідатиме за напрямок малої протидронової ППО та нові підходи управління. Президент визначив ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.

Одне із цих завдань — посилити захист від російських дронів у Херсоні, Нікополі, а також прикордонні громади Сумщини. 

"Там росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь", — наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, він доручив масштабувати протидію "шахедам" та іншим російським ударним дронам та поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія переорієнтувала удари. Ворог спрямовує атаки на логістику. 

Водночас Федоров анонсував запуск нової моделі захисту неба. Лише за останній місяць ворог застосував понад 6 000 безпілотників.

Володимир Зеленський обстріли ППО війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації