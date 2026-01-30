Посилення ППО в Україні — Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 30 січня провів нараду для розвитку малої протидронової протиповітряної оборони. У кількох містах посилять захист від російських дронів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Посилення ППО в Україні

Зеленський розповів, що під час наради погодили структуру нового командування, яке відповідатиме за напрямок малої протидронової ППО та нові підходи управління. Президент визначив ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.

Одне із цих завдань — посилити захист від російських дронів у Херсоні, Нікополі, а також прикордонні громади Сумщини.

"Там росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь", — наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, він доручив масштабувати протидію "шахедам" та іншим російським ударним дронам та поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія переорієнтувала удари. Ворог спрямовує атаки на логістику.

Водночас Федоров анонсував запуск нової моделі захисту неба. Лише за останній місяць ворог застосував понад 6 000 безпілотників.