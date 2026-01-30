Відео
Україна
Головна Новини дня Росія переорієнтувала удари — Зеленський пояснив

Росія переорієнтувала удари — Зеленський пояснив

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 13:14
Зеленський заявив про зміну тактики ударів Росії
Володимир Зеленський проводить селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятицю, 30 січня, провів спеціальний селектор по ситуації в регіонах та відновлювальних роботах. Він заявив, що Росія переорієнтувала удари.

Про це глава держави повідомив у Telegram,

Читайте також:

Російські удари по Україні

Зеленський розповів, що упродовж минулої ночі не зафіксовано ударів по енергообʼєктах, однак вчора були ураження енергетичної інфраструктури в декількох областях.

За його словами, наразі фіксується переорієнтація російської армії на удари по логістиці. 

"Також тривають удари дронів по звичайній забудові в містах. Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини — пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія", — повідомив Зеленський.

А у Запоріжжі російські дрони типу Shahed завдали удару по одному з райнів міста. Крім того, майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону та Дніпропетровській області. Складна ситуація також в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. 

На селекторі була доповідь по Донеччині. Також окремо розглянули ситуацію в Черкаській області. Зеленський зазначив, що необхідно зробити більше, аби гарантувати людям базові потреби. 

Ситуація в Києві

Для столиці залучають додаткові сили. Станом на ранок було 378 багатоповерхових будинків без опалення.

"Звітували також по ситуації на Київщині, Полтавщині, в Кіровоградській області, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, в Чернівецькій області, на Хмельниччині та Житомирщині", — розповів Зеленський.

Захист від дронів

Глава держави дав окремі завдання для міністра оборони України та командувача Повітряних сил ЗСУ стосовно розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном та Запоріжжям. 

"Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування", — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп повідомив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна не атакувати Україну протягом тижня.

Також Зеленський розповідав, чи домовлялися Україна та Росія про перемирʼя.

Володимир Зеленський Україна обстріли електропостачання Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
