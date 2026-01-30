Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відповів, чи домовлялися Україна і РФ про перемир'я

Зеленський відповів, чи домовлялися Україна і РФ про перемир'я

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 10:08
Енергетичне перемир'я — Зеленський відповів, чи була домовленість з РФ
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Росією не було прямих домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Київ дотримується чіткого дзеркального принципу у відповідь на дії РФ.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами в п'ятницю, 30 січня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський прокоментував "енергетичне перемир'я"

Президент наголосив, що прямого діалогу чи формальних угод про ненанесення ударів по енергооб'єктах між сторонами не існує. Втім, Україна діє за принципом взаємності.

"Якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, – ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки", — заявив Зеленський.

Глава держави підтвердив, що Україна підтримує всі раціональні ініціативи США, спрямовані на деескалацію. За його словами, подібний підхід уже обговорювався раніше.

Зеленський нагадав, що під час переговорів у Саудівській Аравії минулого року Україна була готова до припинення вогню, однак Росія тоді відмовилася.

"Побачимо, як тепер", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше глава держави відреагував на заяви президента США Дональда Трампа та підтвердив "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією.

Раніше американський лідер заявив про "значний прогрес" у переговорах між Україною та РФ.

Володимир Зеленський росія перемир'я війна в Україні енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації