Енергетичне перемир'я — Зеленський відповів, чи була домовленість з РФ

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Росією не було прямих домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Київ дотримується чіткого дзеркального принципу у відповідь на дії РФ.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами в п'ятницю, 30 січня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський прокоментував "енергетичне перемир'я"

Президент наголосив, що прямого діалогу чи формальних угод про ненанесення ударів по енергооб'єктах між сторонами не існує. Втім, Україна діє за принципом взаємності.

"Якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, – ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки", — заявив Зеленський.

Глава держави підтвердив, що Україна підтримує всі раціональні ініціативи США, спрямовані на деескалацію. За його словами, подібний підхід уже обговорювався раніше.

Зеленський нагадав, що під час переговорів у Саудівській Аравії минулого року Україна була готова до припинення вогню, однак Росія тоді відмовилася.

"Побачимо, як тепер", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше глава держави відреагував на заяви президента США Дональда Трампа та підтвердив "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією.

Раніше американський лідер заявив про "значний прогрес" у переговорах між Україною та РФ.