Энергетическое перемирие - Зеленский ответил, была ли договоренность с РФ

Зеленский ответил, договаривались ли Украина и РФ о перемирии
Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 10:08
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский ответил, была ли прямая договоренность между Украиной и Россией о прекращении огня по энергетическим объектам.
"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, — мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки", — заявил Зеленский.
Реклама
Читайте также:
Напомним, ранее глава государства отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа и подтвердил "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама