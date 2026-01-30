Видео
Главная Новости дня Зеленский ответил, договаривались ли Украина и РФ о перемирии

Зеленский ответил, договаривались ли Украина и РФ о перемирии

Дата публикации 30 января 2026 10:08
Энергетическое перемирие - Зеленский ответил, была ли договоренность с РФ
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский ответил, была ли прямая договоренность между Украиной и Россией о прекращении огня по энергетическим объектам.

"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, — мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее глава государства отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа и подтвердил "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией.

Новость дополняется...

