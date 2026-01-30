Зеленский заявил об изменении тактики ударов России

Россия переориентировала удары — Зеленский объяснил
Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 30 января, провел специальный селектор по ситуации в регионах и восстановительным работам. Он заявил, что Россия переориентировала удары.
Об этом глава государства сообщил в Telegram,
Российские удары по Украине
Зеленский рассказал, что за прошедшую ночь не зафиксировано ударов по энергообъектам, однако вчера были поражения энергетической инфраструктуры в нескольких областях.
По его словам, сейчас фиксируется переориентация российской армии на удары по логистике.
"Также продолжаются удары дронов по обычной застройке в городах. Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины — повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания", — сообщил Зеленский.
А в Запорожье российские дроны типа Shahed нанесли удар по одному из районов города. Кроме того, почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону и Днепропетровской области. Сложная ситуация также в приграничье Черниговщины, Сумщины, Харьковщины.
На селекторе был доклад по Донецкой области. Также отдельно рассмотрели ситуацию в Черкасской области. Зеленский отметил, что необходимо сделать больше, чтобы гарантировать людям базовые потребности.
Ситуация в Киеве
Для столицы привлекают дополнительные силы. По состоянию на утро было 378 многоэтажных домов без отопления.
"Отчитывались также по ситуации в Киевской, Полтавской, в Кировоградской области, в Одесской, Николаевской, Винницкой, в Черновицкой области, в Хмельницкой и Житомирской областях", — рассказал Зеленский.
Защита от дронов
Глава государства дал отдельные задания для министра обороны Украины и командующего Воздушных сил ВСУ относительно развития защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем.
"В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования", — добавил украинский лидер.
Напомним, лидер США Дональд Трамп сообщил, что попросил российского диктатора Владимира Путина не атаковать Украину в течение недели.
Также Зеленский рассказывал, договаривались ли Украина и Россия о перемирии.
