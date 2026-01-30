Видео
Главная Новости дня Россия переориентировала удары — Зеленский объяснил

Россия переориентировала удары — Зеленский объяснил

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 13:14
Зеленский заявил об изменении тактики ударов России
Владимир Зеленский проводит селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 30 января, провел специальный селектор по ситуации в регионах и восстановительным работам. Он заявил, что Россия переориентировала удары.

Об этом глава государства сообщил в Telegram,

Российские удары по Украине

Зеленский рассказал, что за прошедшую ночь не зафиксировано ударов по энергообъектам, однако вчера были поражения энергетической инфраструктуры в нескольких областях.

По его словам, сейчас фиксируется переориентация российской армии на удары по логистике.

"Также продолжаются удары дронов по обычной застройке в городах. Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины — повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания", — сообщил Зеленский.

А в Запорожье российские дроны типа Shahed нанесли удар по одному из районов города. Кроме того, почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону и Днепропетровской области. Сложная ситуация также в приграничье Черниговщины, Сумщины, Харьковщины.

На селекторе был доклад по Донецкой области. Также отдельно рассмотрели ситуацию в Черкасской области. Зеленский отметил, что необходимо сделать больше, чтобы гарантировать людям базовые потребности.

Ситуация в Киеве

Для столицы привлекают дополнительные силы. По состоянию на утро было 378 многоэтажных домов без отопления.

"Отчитывались также по ситуации в Киевской, Полтавской, в Кировоградской области, в Одесской, Николаевской, Винницкой, в Черновицкой области, в Хмельницкой и Житомирской областях", — рассказал Зеленский.

Защита от дронов

Глава государства дал отдельные задания для министра обороны Украины и командующего Воздушных сил ВСУ относительно развития защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем.

"В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, лидер США Дональд Трамп сообщил, что попросил российского диктатора Владимира Путина не атаковать Украину в течение недели.

Также Зеленский рассказывал, договаривались ли Украина и Россия о перемирии.

Владимир Зеленский Украина обстрелы электроснабжение Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
