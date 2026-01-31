Літаки L-159 допоможуть Україні збивати дрони Shahed — заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: AP

Президент Володимир Зеленський заявив, що літаки L-159 можуть допомогти Україні збивати російські дрони типу Shahed. За його словами, країна розраховує отримати їх якомога швидко.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю чеському виданню Český rozhlas.

Реклама

Читайте також:

ППО України

Зеленський зауважив, що захист українського неба — це ціла інфраструктура, яка включає:

мобільні вогневі групи;

РЕБ;

дрони-перехоплювачі;

авіацію;

різні формати ППО.

" L-159 ми розцінюємо як одну з деталей, яка може допомогти Україні знищувати іранські "Шахеди". Передусім саме для боротьби з великою кількістю дронів. І тому ми хотіли б отримати ці літаки якомога раніше", — зазначив глава держави.

За його словами, Україна зацікавлена не лише в цих літаках, а й в інших моделях.

"Якщо Чехія зможе нам надати ці літаки, то наступним кроком, я знаю, що чеський виробник в цьому зацікавлений, ми пройдемо випробування з L-159, а з новітніми моделями цього напрямку ми зможемо підписати контракти. Це буде дуже вигідно для чеського виробника", — каже Зеленський.

Нагадаємо, український лідер повідомив, що у декількох містах країни посилять захист від російських безпілотників.

Раніше Зеленський назвав питання, якими Україна не поступиться Росії. Зокрема, йдеться про територіальну цілісність.