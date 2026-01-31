Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив, що літаки L-159 допомогли б Україні від атак

Зеленський заявив, що літаки L-159 допомогли б Україні від атак

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 17:26
Літаки L-159 допоможуть Україні збивати дрони Shahed — заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: AP

Президент Володимир Зеленський заявив, що літаки L-159 можуть допомогти Україні збивати російські дрони типу Shahed. За його словами, країна розраховує отримати їх якомога швидко.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю чеському виданню Český rozhlas.

ППО України

Зеленський зауважив, що захист українського неба — це ціла інфраструктура, яка включає:

  • мобільні вогневі групи;
  • РЕБ;
  • дрони-перехоплювачі;
  • авіацію;
  • різні формати ППО.

" L-159 ми розцінюємо як одну з деталей, яка може допомогти Україні знищувати іранські "Шахеди". Передусім саме для боротьби з великою кількістю дронів. І тому ми хотіли б отримати ці літаки якомога раніше", — зазначив глава держави.

За його словами, Україна зацікавлена не лише в цих літаках, а й в інших моделях.

"Якщо Чехія зможе нам надати ці літаки, то наступним кроком, я знаю, що чеський виробник в цьому зацікавлений, ми пройдемо випробування з L-159, а з новітніми моделями цього напрямку ми зможемо підписати контракти. Це буде дуже вигідно для чеського виробника", — каже Зеленський.

Нагадаємо, український лідер повідомив, що у декількох містах країни посилять захист від російських безпілотників.

Раніше Зеленський назвав питання, якими Україна не поступиться Росії. Зокрема, йдеться про територіальну цілісність.

Володимир Зеленський війна Україна обстріли ППО літаки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
