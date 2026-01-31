Відео
Відсутність допомоги Україні є ризиком для Європи — Зеленський

Відсутність допомоги Україні є ризиком для Європи — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 17:27
Зеленський відповів, чим для ЄС буде відсутність допомоги Україні
Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви коаліції чеського прем’єр-міністра Андрея Бабіша. В них стверджується, що посилення військової допомоги Україні нібито зменшує шанси на мир.

Про це Голова держави повідомив в інтерв’ю Český rozhlas.

Читайте також:

Зеленський про допомогу Україні

В інтерв’ю чеському медіа Володимир Зеленський прокоментував висловлювання нового коаліційного уряду на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, деякі представники якого дуже критично ставляться до допомоги Україні. 

"Якщо не допомогти Україні, і Україна зазнає поразки, то існує ризик того, що Росія продовжить війну. Навіть якщо хтось не вірить у це повністю — я не думаю, що це потрібно перевіряти. Ціна занадто висока. Якщо хтось помиляється, ... тоді існує величезний ризик для Європи, для будь-якої країни, що російська агресія продовжиться. А хто ще витримає те, що витримала Україна?", — зазначив Зеленський.

Зеленський запросив Андрея Бабіша відвідати Україну. Допустивши, що чеський прем'єр-міністр може мати власну думку, Зеленський наголосив, що в цьому конкретному контексті допомога Україні є розумним вибором, тому що Україна — це теж Європа, і Україна справедливо захищається.

"Я вважаю, що підтримка України — це морально. Яким чином, у якому обсязі, це вже інша справа, яку може надати кожна країна. Але, на мою думку, правильно підтримувати Україну, яка сповідує європейські цінності та має дружні стосунки з Чеською Республікою. Чеська Республіка нас розуміє, ми розуміємо її мову. Я думаю, що це нас лише зблизить", — додав президент.

Нагадаємо, що у Чехії волонтери за чотири дні зуміли зібрати рекордну суму — понад 4 мільйони євро. Кошти пішли на придбання генераторів і резервних акумуляторів для Києва.

Раніше ми також інформували, що Андрей Бабіш заявив, що питання  продажу Україні чеських літаків L-159 зняте з порядку денного. За його словами, жодних рішень щодо передачі їх Києву не буде.

Володимир Зеленський Чехія Україна допомога Андрей Бабіш
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
