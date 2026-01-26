Відео
Головна Новини дня Прем'єр Чехії поставив крапку в дискусії про літаки для України

Прем'єр Чехії поставив крапку в дискусії про літаки для України

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 09:34
Прем’єр Чехії назвав питання L-159 закритим — що буде з літаками
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш від ANO, міністр закордонних справ і тимчасовий міністр навколишнього середовища Петр Мачінка. Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання можливого продажу Україні чеських літаків L-159 остаточно зняте з порядку денного. За його словами, жодних рішень щодо передачі цих штурмовиків Києву не буде.

Про це повідомляє iDNES.cz.

Читайте також:

Прем'єр Чехії остаточно відкинув ідею передачі літаків Україні

Він наголосив, що уряд не розглядає варіантів постачання літаків Україні і вважає тему вичерпаною.

Прем'єр-міністр публічно відреагував і на заяву начальника Генерального штабу Збройних сил Чехії Карела Ржеги, який раніше припускав можливість передачі L-159 Україні без шкоди для обороноздатності країни. Бабіш розкритикував таку позицію, давши зрозуміти, що вона не відповідає урядовому курсу.

"Він повинен вишикуватися, він повинен знати, де йому місце. Я не знаю, чому пан Ржека виступає проти свого міністра, це ненормально", — сказав прем'єр-міністр про Ржеку.

Водночас міністр оборони Чехії Яромір Зуна наполягав, що легкі штурмовики L-159 необхідні національним Збройним силам. Саме потребами власної армії в уряді пояснюють відмову від продажу цих літаків Україні.

Нагадаємо, кілька днів тому чеський президент Петр Павел заявив, що Україна може у короткі терміни отримати бойові літаки.

Окрім того, речник Палати депутатів Чехії Томіо Окамура різко висловився щодо допомоги Україні та назвав це безглуздим рішенням.

Також у грудні 2025 року Угорщина, Чехія та Словаччина не долучилися до ініціативи ЄС щодо виділення коштів на допомогу Україні. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
