Прем’єр Чехії назвав питання L-159 закритим — що буде з літаками

Прем'єр Чехії поставив крапку в дискусії про літаки для України
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання можливого продажу Україні чеських літаків L-159 остаточно зняте з порядку денного. За його словами, жодних рішень щодо передачі цих штурмовиків Києву не буде.
Про це повідомляє iDNES.cz.
Прем'єр Чехії остаточно відкинув ідею передачі літаків Україні
Він наголосив, що уряд не розглядає варіантів постачання літаків Україні і вважає тему вичерпаною.
Прем'єр-міністр публічно відреагував і на заяву начальника Генерального штабу Збройних сил Чехії Карела Ржеги, який раніше припускав можливість передачі L-159 Україні без шкоди для обороноздатності країни. Бабіш розкритикував таку позицію, давши зрозуміти, що вона не відповідає урядовому курсу.
"Він повинен вишикуватися, він повинен знати, де йому місце. Я не знаю, чому пан Ржека виступає проти свого міністра, це ненормально", — сказав прем'єр-міністр про Ржеку.
Водночас міністр оборони Чехії Яромір Зуна наполягав, що легкі штурмовики L-159 необхідні національним Збройним силам. Саме потребами власної армії в уряді пояснюють відмову від продажу цих літаків Україні.
Нагадаємо, кілька днів тому чеський президент Петр Павел заявив, що Україна може у короткі терміни отримати бойові літаки.
Окрім того, речник Палати депутатів Чехії Томіо Окамура різко висловився щодо допомоги Україні та назвав це безглуздим рішенням.
Також у грудні 2025 року Угорщина, Чехія та Словаччина не долучилися до ініціативи ЄС щодо виділення коштів на допомогу Україні.
