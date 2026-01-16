Володимир Зеленський та Петро Павел. Фото: Reuters

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна готова надати Україні кілька бойових літаків для боротьби з безпілотниками. Це буде виконано у короткі терміни.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві у четвер, 16 січня.

Чехія готова передати Україні винищувачі

За словами Павела, ці середні бойові літаки є ефективними у протидії дронам, і Чехія налаштована швидко ухвалити рішення щодо їх передачі. Він також зазначив, що Прага може надати Україні системи раннього попередження, зокрема пасивні радари.

Хоча конкретні моделі літаків не були названі, ймовірно, йдеться про легкі навчально-бойові штурмовики L-159 чеського виробництва.

Нагадаємо, що 16 січня у Київ прибув чеський лідер Петр Павел для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Там Павел заявив, що що завершити війну в Україні без участі США неможливо, однак допомога Європи також необхідна.