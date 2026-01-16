Петр Павел закликав Європу активніше долучатися до безпеки України

Володимир Зеленський та Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехії Петр Павел заявив, що завершити війну в Україні без участі США неможливо. Проте Європа не повинна стояти осторонь.

Про це він повідомив під час офіційного візиту до Києва у пʼятницю, 16 січня.

Петр Павел про закінчення війни

За словами Павела, Вашингтон відіграє ключову роль у протидії російській агресії, але це не звільняє європейські країни від відповідальності за безпеку регіону.

Він підкреслив необхідність більш активної позиції Європи та закликав держави континенту брати на себе більшу роль у забезпеченні стабільності та підтримки України.

Нагадаємо, що сьогодні у Київ приїхав президент Чехії Петр Павел — серед його планів була зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

А до цього в Україну із візитом завітав голова МЗС Чехії Петро Мачінка.