Головна Новини дня Павел розкрив, хто має зіграти ключову роль у завершенні війни

Павел розкрив, хто має зіграти ключову роль у завершенні війни

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 16:31
Петр Павел закликав Європу активніше долучатися до безпеки України
Володимир Зеленський та Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехії Петр Павел заявив, що завершити війну в Україні без участі США неможливо. Проте Європа не повинна стояти осторонь.

Про це він повідомив під час офіційного візиту до Києва у пʼятницю, 16 січня.

Петр Павел про закінчення війни

За словами Павела, Вашингтон відіграє ключову роль у протидії російській агресії, але це не звільняє європейські країни від відповідальності за безпеку регіону.

Він підкреслив необхідність більш активної позиції Європи та закликав держави континенту брати на себе більшу роль у забезпеченні стабільності та підтримки України.

Нагадаємо, що сьогодні у Київ приїхав президент Чехії Петр Павел — серед його планів була зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

А до цього в Україну із візитом завітав голова МЗС Чехії Петро Мачінка.

США Чехія війна в Україні війна Петр Павел
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
