До Києва прибув лідер Чехії Петр Павел 16 січня

Глава МЗС України Андрій Сибіга та президент Чехії Петр Павел. Фото: Сибіга/X

У п'ятницю, 16 січня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Чехії Петр Павел. Очікується, що він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Президент Чехії Петр Павел приїхав до України — деталі

Сьогодні, 16 січня, до Києва приїхав лідер Чехії Петр Павел. Його особисто зустріч міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як відомо, очікується, що Петр Павел зустрінеться із Володимиром Зеленським.

"Сьогодні вранці я мав честь вітати Петра Павела у Києві.

Ми з нетерпінням чекаємо на змістовні переговори з президентом Володимиром Зеленським для поглиблення нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль.

Ми вдячні Чехії та її народу за підтримку України", — написав Сибіга.

Новина доповнюється...