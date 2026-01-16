Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня До Києва прибув президент Чехії — яка мета візиту

До Києва прибув президент Чехії — яка мета візиту

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:42
До Києва прибув лідер Чехії Петр Павел 16 січня
Глава МЗС України Андрій Сибіга та президент Чехії Петр Павел. Фото: Сибіга/X

У п'ятницю, 16 січня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Чехії Петр Павел. Очікується, що він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Президент Чехії Петр Павел приїхав до України — деталі

Сьогодні, 16 січня, до Києва приїхав лідер Чехії Петр Павел. Його особисто зустріч міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як відомо, очікується, що Петр Павел зустрінеться із Володимиром Зеленським.

"Сьогодні вранці я мав честь вітати Петра Павела у Києві.

Ми з нетерпінням чекаємо на змістовні переговори з президентом Володимиром Зеленським для поглиблення нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль.

Ми вдячні Чехії та її народу за підтримку України", — написав Сибіга.

Новина доповнюється...

Київ Чехія війна в Україні дипломатія Петр Павел
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації