Глава МЗС Чехії прибув до Києва на тлі масованих обстрілів

Глава МЗС Чехії прибув до Києва на тлі масованих обстрілів

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 13:15
Глава МЗС Чехії приїхав до Києва — яка мета візиту
Петро Мачінка в Києві. Фото: X/@darja_stomatova

Міністр закордонних справ Чехії Петро Мачінка прибув у п'ятницю, 9 січня з візитом до України. У Києві він планує провести переговори з главою українського МЗС Андрієм Сибігою, а також зустрітися з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. 

Про це повідомляє чеський мовний CT24.

До Києва прибув Петро Мачінка

Відомо, що через масовані атаки Росії по Києву та західних регіонів, зокрема Львівської області, поїзд, яким Петро Мачінка їхав до столиці, прибув зі знгачним запізненням. Попри це, міністр наголосив, що поїздка має важливе політичне значення, тому програма не буде скорочена.

Цей візит є першою поїздкою до України представника нового уряду Чехії, який має оновлені програмні пріоритети та політичні підходи. 

"Враховуючи, що відносини між Чеською Республікою та Україною були дуже інтенсивними в останні роки, ми вважаємо за доцільне, щоб ці інтенсивні відносини були певним чином скориговані, щоб відобразити той факт, що є новий уряд", — сказав Мацінка.

Які теми стануть ключовими на переговорах між Чехією та Україною

Однією з ключових тем переговорів стануть українські біженці, які проживають у Чехії. Міністр визнав, що обидві сторони мають спільно працювати над тим, щоб ці відносини стали більш стабільними та передбачуваними.

Окрему увагу Мачінка планує приділити питанню мирних переговорів. Він зазначив, що останнім часом Україна демонструвала готовність до певних кроків і компромісів, однак з боку Росії такої ж реакції не спостерігається. На його думку, нічні ракетні удари лише підтверджують відсутність реального бажання Москви рухатися у бік миру.

Ще однією важливою темою візиту стане протиповітряна оборона та захист від безпілотників. Міністр підкреслив, що Україна за час повномасштабної війни набула унікального досвіду в цій сфері й нині входить до числа світових лідерів з протидії дроновим атакам. Він заявив, що розраховує використати поїздку для отримання практичних знань і обміну досвідом.

Яка позиція в Петра Мачінки стосовно України

Варто зазначити, що попередній міністр закордонних справ Чехії відвідував Україну влітку минулого року. З початку повномасштабного вторгнення Росії до України країну також неодноразово відвідували колишній прем’єр-міністр Чехії та чинний президент.

В інтерв'ю чеському телебаченню напередодні візиту Петро Мачінка заявляв, що Чехія має й надалі підтримувати Україну. За його словами, війна триває, гинуть цивільні, і це вимагає від європейських держав більшої допомоги та солідарності з українським народом.

Нагадаємо, в Чехії розділилась позиція влади стосовно підтримки України. Зокрема, речник Палати депутатів Чехії Томіо Окамура зробив різку заяву та закликав не фінансувати допомогу для України.

Також антиукраїнську позицію зайняли Угорщина, Словаччина та Чехія.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
