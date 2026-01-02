Відео
Головна Новини дня Спікер парламенту Чехії закликав не підтримувати Україну

Спікер парламенту Чехії закликав не підтримувати Україну

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 08:31
Окамура у новорічній промові виступив проти допомоги Україні
Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура. Фото: CTK/Deml Ondřej

Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура у новорічному зверненні знову виступив проти надання військової допомоги Україні. У відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, він заявив, що постачання зброї, за його словами, означає підтримку "безглуздої війни", і наголосив, що кошти чеських платників податків мають спрямовуватися насамперед на внутрішні потреби країни.

Про це повідомляє CTK.

Наприкінці грудня в самій СДПН вже виникли публічні суперечки щодо позиції партії стосовно України. Частина керівництва та прихильників розкритикували заяви міністра оборони Яроміра Зуни, який говорив про підтримку країни, що зазнала російського нападу, а також про продовження чеської ініціативи з постачання боєприпасів. Тоді коаліційна рада дійшла згоди, що питання армії та безпеки коментуватиме міністр оборони, тоді як позицію уряду з міжнародних тем озвучуватиме прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

У своїй новорічній промові Окамура різко розкритикував використання бюджетних коштів на військову допомогу Україні. Він заявив, що гроші, які, на його думку, повинні бути спрямовані на пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми, не мають витрачатися на закупівлю озброєння. Також він звинуватив так звану "провоєнну пропаганду" у тиску на уряди європейських країн.

Політик побажав громадянам миру й здоров’я та висловив переконання, що Чехія має дистанціюватися від курсу Європейського Союзу, який, за його словами, веде до глобального військового конфлікту. Він також розкритикував політику Західної Європи щодо виробництва та продажу зброї в борг і заявив, що на цьому виграють насамперед західні збройові компанії.

Окрему частину промови Окамура присвятив різким висловлюванням на адресу української влади та президента України Володимира Зеленського, використавши образливу риторику й звинувачення у корупції. Він заявив, що не підтримує ідею членства України в Європейському Союзі.

"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота", — заявив Окамура.

Окамура розкритикував політику щодо підтримки клімату та медицини

У своєму зверненні Окамура також торкнувся тем пандемії, кліматичної політики та енергетики. Він заявив, що суспільство, на його думку, стало жертвою "істерії".

"Коли ми знімемо свої чорно-білі окуляри, ви здивуєтеся, виявивши, що світ неймовірно барвистий. Ви побачите, що CO2 – це дуже корисний і необхідний газ. Ви побачите, що з вірусами можна жити, так само, як ми живемо з ними сотні тисяч років. А також ви побачите, що якщо російський газ не зашкодив американцям чи німцям, які навіть перенесли заводи до Китаю, щоб слідувати за ним, очевидно, що він не зашкодить і нам", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно три країни ЄС відмовились долучатися до фінансування України на 2026 рік.

Також антиукраїнську позицію висловлював й прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. 

Водночас президент Чехії Петр Павел закликав підтримувати Україну та пояснив, що буде, якщо Росія виграє.

зброя Чехія Україна допомога війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
