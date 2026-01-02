Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Спикер парламента Чехии призвал не поддерживать Украину

Спикер парламента Чехии призвал не поддерживать Украину

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 08:31
Окамура в новогодней речи выступил против помощи Украине в новогодней речи
Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура. Фото: CTK/Deml Ondřej

Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура в новогоднем обращении снова выступил против предоставления военной помощи Украине. В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, он заявил, что поставки оружия, по его словам, означает поддержку "бессмысленной войны", и подчеркнул, что средства чешских налогоплательщиков должны направляться прежде всего на внутренние нужды страны.

Об этом сообщает CTK.

Реклама
Читайте также:

В Чехии спикер Палаты депутатов высказался против помощи Украине

В конце декабря в самой СДПГ уже возникли публичные споры относительно позиции партии в отношении Украины. Часть руководства и сторонников раскритиковали заявления министра обороны Яромира Зуны, который говорил о поддержке страны, подвергшейся российскому нападению, а также о продолжении чешской инициативы по поставкам боеприпасов. Тогда коалиционный совет пришел к согласию, что вопросы армии и безопасности будет комментировать министр обороны, тогда как позицию правительства по международным темам будет озвучивать премьер-министр Андрей Бабиш.

В своей новогодней речи Окамура резко раскритиковал использование бюджетных средств на военную помощь Украине. Он заявил, что деньги, которые, по его мнению, должны быть направлены на пенсионеров, людей с инвалидностью и семьи с детьми, не должны тратиться на закупку вооружения. Также он обвинил так называемую "провоенную пропаганду" в давлении на правительства европейских стран.

Политик пожелал гражданам мира и здоровья и выразил убеждение, что Чехия должна дистанцироваться от курса Европейского Союза, который, по его словам, ведет к глобальному военному конфликту. Он также раскритиковал политику Западной Европы по производству и продаже оружия в долг и заявил, что на этом выигрывают прежде всего западные оружейные компании.

Отдельную часть речи Окамура посвятил резким высказываниям в адрес украинской власти и президента Украины Владимира Зеленского, использовав оскорбительную риторику и обвинения в коррупции. Он заявил, что не поддерживает идею членства Украины в Европейском Союзе.

"Деньги текут во всех направлениях, и каждый что-то получает из этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота", — заявил Окамура.

Окамура раскритиковал политику по поддержке климата и медицины

В своем обращении Окамура также затронул темы пандемии, климатической политики и энергетики. Он заявил, что общество, по его мнению, стало жертвой "истерии".

"Когда мы снимем свои черно-белые очки, вы удивитесь, обнаружив, что мир невероятно красочный. Вы увидите, что CO2 - это очень полезный и необходимый газ. Вы увидите, что с вирусами можно жить, так же, как мы живем с ними сотни тысяч лет. А также вы увидите, что если российский газ не навредил американцам или немцам, которые даже перенесли заводы в Китай, чтобы следовать за ним, очевидно, что он не навредит и нам", — добавил он.

Напомним, недавно три страны ЕС отказались участвовать в финансировании Украины на 2026 год.

Также антиукраинскую позицию высказывал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В то же время президент Чехии Петр Павел призвал поддерживать Украину и объяснил, что будет, если Россия выиграет.

оружие Чехия Украина помощь война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации