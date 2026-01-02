Окамура в новогодней речи выступил против помощи Украине в новогодней речи

Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура. Фото: CTK/Deml Ondřej

Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура в новогоднем обращении снова выступил против предоставления военной помощи Украине. В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, он заявил, что поставки оружия, по его словам, означает поддержку "бессмысленной войны", и подчеркнул, что средства чешских налогоплательщиков должны направляться прежде всего на внутренние нужды страны.

Об этом сообщает CTK.

В конце декабря в самой СДПГ уже возникли публичные споры относительно позиции партии в отношении Украины. Часть руководства и сторонников раскритиковали заявления министра обороны Яромира Зуны, который говорил о поддержке страны, подвергшейся российскому нападению, а также о продолжении чешской инициативы по поставкам боеприпасов. Тогда коалиционный совет пришел к согласию, что вопросы армии и безопасности будет комментировать министр обороны, тогда как позицию правительства по международным темам будет озвучивать премьер-министр Андрей Бабиш.

В своей новогодней речи Окамура резко раскритиковал использование бюджетных средств на военную помощь Украине. Он заявил, что деньги, которые, по его мнению, должны быть направлены на пенсионеров, людей с инвалидностью и семьи с детьми, не должны тратиться на закупку вооружения. Также он обвинил так называемую "провоенную пропаганду" в давлении на правительства европейских стран.

Политик пожелал гражданам мира и здоровья и выразил убеждение, что Чехия должна дистанцироваться от курса Европейского Союза, который, по его словам, ведет к глобальному военному конфликту. Он также раскритиковал политику Западной Европы по производству и продаже оружия в долг и заявил, что на этом выигрывают прежде всего западные оружейные компании.

Отдельную часть речи Окамура посвятил резким высказываниям в адрес украинской власти и президента Украины Владимира Зеленского, использовав оскорбительную риторику и обвинения в коррупции. Он заявил, что не поддерживает идею членства Украины в Европейском Союзе.

"Деньги текут во всех направлениях, и каждый что-то получает из этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота", — заявил Окамура.

Окамура раскритиковал политику по поддержке климата и медицины

В своем обращении Окамура также затронул темы пандемии, климатической политики и энергетики. Он заявил, что общество, по его мнению, стало жертвой "истерии".

"Когда мы снимем свои черно-белые очки, вы удивитесь, обнаружив, что мир невероятно красочный. Вы увидите, что CO2 - это очень полезный и необходимый газ. Вы увидите, что с вирусами можно жить, так же, как мы живем с ними сотни тысяч лет. А также вы увидите, что если российский газ не навредил американцам или немцам, которые даже перенесли заводы в Китай, чтобы следовать за ним, очевидно, что он не навредит и нам", — добавил он.

Напомним, недавно три страны ЕС отказались участвовать в финансировании Украины на 2026 год.

Также антиукраинскую позицию высказывал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В то же время президент Чехии Петр Павел призвал поддерживать Украину и объяснил, что будет, если Россия выиграет.