Андрій Бабіш зробив гучну заяву щодо фінансування України

Премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що він не готовий фінансувати Україну за рахунок власних громадян. Натомість Європейська комісія має відшукати альтернативні можливості для підтримки України.

Про це Бабіш повідомив у соцмережі Х.

Андрій Бабіш: фінансування України

Політик спочатку зазанчив, що у понеділок, 15 грудня, буде призначено новий уряд Чехії, він стане повноцінним прем'єр-міністром, а до того часу "інтенсивно" готується до управління.

"Ми також погодилися з прем'єр-міністром Бельгії, що Європейська Комісія повинна знайти інші способи фінансування України. Наша скарбниця порожня, і нам потрібна кожна крона, яку ми маємо, для наших громадян", — зазначив Бабіш.

Бабіш також повідомив, що під час робочої поїздки до Брюсселя він лобіював те, щоб Чехія відновила доступ до пільгових кредитів за програмою SAFE. Він наголосив, що попередній уряд Петра Фіали забезпечив лише 2 мільярди євро кредитів. Натомість Польща отримала 43 мільярди євро, а Угорщина — понад 16 мільярдів євро.

