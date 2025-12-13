Андрей Бабиш сделал громкое заявление о финансировании Украины

Андрей Бабиш. Фото иллюстративное: Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что он не готов финансировать Украину за счет собственных граждан. Вместо этого Европейская комиссия должна отыскать альтернативные возможности для поддержки Украины.

Об этом Бабиш сообщил в соцсети Х.

Реклама

Читайте также:

Андрей Бабиш: финансирование Украины

Политик сначала отметил, что в понедельник, 15 декабря, будет назначено новое правительство Чехии, он станет полноценным премьер-министром, а к тому времени "интенсивно" готовится к управлению.

Сообщение Бабиша в Telegram. Фото: скриншот

"Мы также согласились с премьер-министром Бельгии, что Европейская Комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста, и нам нужна каждая крона, которую мы имеем, для наших граждан", — отметил Бабиш.

Бабиш также сообщил, что во время рабочей поездки в Брюссель он лоббировал то, чтобы Чехия возобновила доступ к льготным кредитам по программе SAFE. Он отметил, что предыдущее правительство Петра Фиалы обеспечило лишь 2 миллиарда евро кредитов. Зато Польша получила 43 миллиарда евро, а Венгрия — более 16 миллиардов евро.

Напомним, что Петр Павел объяснил, что будет в случае победы РФ в войне — это станет поражением для Запада.

Ранее мы также информировали, что в Чехии завершили расследование дела о смерти 22-летней гражданки Украины — есть новые детали.