Убийство украинки в Чехии — следователи назвали мотив и детали преступления

Поисковая операция. Фото: iDNES.cz

В Чехии следователи завершили расследовательскую работу над резонансным делом о смерти 22-летней гражданки Украины, которая сначала считалась пропавшей без вести. Появились новые детали относительно мотива нападения на девушку и обстоятельства ее смерти.

Об этом сообщает iDNES.cz.

Убийство 22-летней украинки в Чехии — что выяснилось

В Моравско-Силезском крае Чехии завершено досудебное расследование по делу о гибели молодой украинки, сообщила местная полиция.

Девушку объявили в розыск 25 ноября после того, как знакомые сообщили, что не видели ее несколько дней. Поиски продолжались до 3 декабря, когда прохожий наткнулся на тело в ручье Олешна неподалеку Фридек-Мистека. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате насилия.

"Женщину задушили. Мы с нашими коллегами во Фридек-Мистек начали масштабное расследование, к которому привлекли большое количество полицейских, кинологов и водолазов", — отметил региональный начальник 1-го отдела Департамента общей преступности Лукаш Рихтер.

22-летняя Андрияна Офрим. Фото: соцсети

Уже на следующий день после обнаружения тела правоохранители задержали 33-летнего украинца, который, по данным полиции, признал свою причастность к преступлению.

Следствие установило, что причиной встречи между ним и погибшей стали финансовые споры. Мужчина пообещал вернуть ей деньги, которые она должна была получить в качестве гарантии с предыдущего места работы. Именно поэтому девушка согласилась пойти с ним на встречу.

В полиции добавили, что 22-летняя украинка и 33-летний украинец жили в Чехии легально. Сбежавший мужчина находился в стране дольше, тогда как женщина приехала уже после начала полномасштабной войны.

Сейчас подозреваемый находится под стражей и сотрудничает со следствием. Ему грозит от 12 до 20 лет заключения.

