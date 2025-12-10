Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чехії розслідували вбивство 22-річної українки — нові подробиці

У Чехії розслідували вбивство 22-річної українки — нові подробиці

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 09:04
Вбивство українки у Чехії — слідчі назвали мотив і деталі злочину
Пошукова операція. Фото: iDNES.cz

У Чехії слідчі завершили розслідувальну роботу над резонансною справою про смерть 22-річної громадянки України, яка спершу вважалася зниклою безвісти. З'явилися нові деталі щодо мотиву нападу на дівчину та обставини її смерті.

Про це повідомляє iDNES.cz.

Реклама
Читайте також:

Вбивство 22-річної українки у Чехії — що з'ясувалося

У Моравсько-Сілезькому краї Чехії завершено досудове розслідування у справі про загибель молодої українки, повідомила місцева поліція.

Дівчину оголосили в розшук 25 листопада після того, як знайомі повідомили, що не бачили її кілька днів. Пошуки тривали до 3 грудня, коли перехожий натрапив на тіло у струмку Олешна неподалік Фрідек-Містека. Експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок насильства.

"Жінку задушили. Ми з нашими колегами у Фрідек-Містек розпочали масштабне розслідування, до якого залучили велику кількість поліцейських, кінологів і водолазів", — зазначив регіональний начальник 1-го відділу Департаменту загальної злочинності Лукаш Ріхтер.

В Чехії вбили українку
22-річна Андріяна Офрім. Фото: соцмережі

Вже наступного дня після виявлення тіла правоохоронці затримали 33-річного українця, який, за даними поліції, визнав свою причетність до злочину.

Слідство встановило, що причиною зустрічі між ним та загиблою стали фінансові суперечки. Чоловік пообіцяв повернути їй кошти, які вона мала отримати як гарантію з попереднього місця роботи. Саме через це дівчина погодилась піти із ним на зустріч.

У поліції додали, що 22-річна українка та 33-річний українець жили в Чехії легально. Втік чоловік перебував у країні довше, тоді як жінка приїхала вже після початку повномасштабної війни.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою та співпрацює зі слідством. Йому загрожує від 12 до 20 років ув’язнення. 

Нагадаємо, кілька днів тому у Львові поховали працівника ТЦК та ветерана АТО, якого смертельно поранив цивільний.

Тим часом в Одесі взяли під варту двох підозрюваних, яких вважають причетним  до вбивства 21-річного українця у Відні.

вбивство напад Чехія поліція розслідування українка
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації