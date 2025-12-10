Вбивство українки у Чехії — слідчі назвали мотив і деталі злочину

Пошукова операція. Фото: iDNES.cz

У Чехії слідчі завершили розслідувальну роботу над резонансною справою про смерть 22-річної громадянки України, яка спершу вважалася зниклою безвісти. З'явилися нові деталі щодо мотиву нападу на дівчину та обставини її смерті.

Про це повідомляє iDNES.cz.

Вбивство 22-річної українки у Чехії — що з'ясувалося

У Моравсько-Сілезькому краї Чехії завершено досудове розслідування у справі про загибель молодої українки, повідомила місцева поліція.

Дівчину оголосили в розшук 25 листопада після того, як знайомі повідомили, що не бачили її кілька днів. Пошуки тривали до 3 грудня, коли перехожий натрапив на тіло у струмку Олешна неподалік Фрідек-Містека. Експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок насильства.

"Жінку задушили. Ми з нашими колегами у Фрідек-Містек розпочали масштабне розслідування, до якого залучили велику кількість поліцейських, кінологів і водолазів", — зазначив регіональний начальник 1-го відділу Департаменту загальної злочинності Лукаш Ріхтер.

22-річна Андріяна Офрім. Фото: соцмережі

Вже наступного дня після виявлення тіла правоохоронці затримали 33-річного українця, який, за даними поліції, визнав свою причетність до злочину.

Слідство встановило, що причиною зустрічі між ним та загиблою стали фінансові суперечки. Чоловік пообіцяв повернути їй кошти, які вона мала отримати як гарантію з попереднього місця роботи. Саме через це дівчина погодилась піти із ним на зустріч.

У поліції додали, що 22-річна українка та 33-річний українець жили в Чехії легально. Втік чоловік перебував у країні довше, тоді як жінка приїхала вже після початку повномасштабної війни.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою та співпрацює зі слідством. Йому загрожує від 12 до 20 років ув’язнення.

