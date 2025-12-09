У Чехії знайшли мертвою українку — що відомо про вбивство

Поліція Чехії. Ілюстративне фото: Policie ČR/X

У Чехії знайшли мертвою 22-річну українку Андріяну Офрім із Закарпаття. Як відомо, дівчина перебувала у розшуку з 21 листопада 2025 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці селища Кобилецька Поляна.

Андріяна Офрім, яку вбили в Чехії. Фото: Oksana Moiseniuk/Facebook

У Чехії знайшли мертвою українку — що відомо

Поліція міста Фрідек-Містек знайшла тіло 22-річної українки Андріяни Офрім, яка перебувала в розшуку з 21 листопада. Цю інформацію поширила режисерка Оксана Мойсенюк на прохання батька дівчини.

Повідомляється, що правоохоронці вже затримали підозрюваного, який зізнався у скоєнні злочину.

Після завершення всіх процесуальних та адміністративних процедур тіло дівчини буде передано родині та доставлено в Україну для поховання.

За даними ЗМІ, дівчина перебувала на заробітках у Чехії та проживала в Остраві. Востаннє її бачили у Фрідек-Містеку. Після 21 листопада дівчина не виходила на зв'язок.

Зауважимо, що напередодні в інтернеті поширили фейк, у якому невідомі звинуватили у цій справі непричетного молодого чоловіка. Це неправдива інформація, яку також підтвердив батько Андріяни.

Скриншот повідомлення громади Кобилецька Поляна/Facebook

Нещодавно правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві українця у Відні.

Раніше ми інформували, що у вересні цього року у Німеччині українку штовхнули під потяг — вона загинула.