В Чехии нашли мертвой украинку — что известно об убийстве

В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку — что известно
В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку Андрияну Офрим из Закарпатья. Как известно, девушка находилась в розыске с 21 ноября 2025 года.
Об этом сообщили на Facebook-странице поселка Кобылецкая Поляна.
Полиция города Фридек-Мистек нашла тело 22-летней украинки Андрияны Офрим, которая находилась в розыске с 21 ноября. Эту информацию распространила режиссер Оксана Мойсенюк по просьбе отца девушки.
Сообщается, что правоохранители уже задержали подозреваемого, который признался в совершении преступления.
После завершения всех процессуальных и административных процедур тело девушки будет передано семье и доставлено в Украину для захоронения.
По данным СМИ, девушка находилась на заработках в Чехии и проживала в Остраве. Последний раз ее видели во Фридек-Мистеке. После 21 ноября девушка не выходила на связь.
Заметим, что накануне в интернете распространили фейк, в котором неизвестные обвинили в этом деле непричастного молодого человека. Это ложная информация, которую также подтвердил отец Андрияны.
