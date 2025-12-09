В Чехии нашли мертвой украинку — что известно об убийстве

Полиция Чехии. Иллюстративное фото: Policie ČR/X

В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку Андрияну Офрим из Закарпатья. Как известно, девушка находилась в розыске с 21 ноября 2025 года.

Об этом сообщили на Facebook-странице поселка Кобылецкая Поляна.

Реклама

Читайте также:

Андрияна Офрим, которую убили в Чехии. Фото: Oksana Moiseniuk/Facebook

В Чехии нашли мертвой украинку — что известно

Полиция города Фридек-Мистек нашла тело 22-летней украинки Андрияны Офрим, которая находилась в розыске с 21 ноября. Эту информацию распространила режиссер Оксана Мойсенюк по просьбе отца девушки.

Сообщается, что правоохранители уже задержали подозреваемого, который признался в совершении преступления.

После завершения всех процессуальных и административных процедур тело девушки будет передано семье и доставлено в Украину для захоронения.

По данным СМИ, девушка находилась на заработках в Чехии и проживала в Остраве. Последний раз ее видели во Фридек-Мистеке. После 21 ноября девушка не выходила на связь.

Заметим, что накануне в интернете распространили фейк, в котором неизвестные обвинили в этом деле непричастного молодого человека. Это ложная информация, которую также подтвердил отец Андрияны.

Скриншот сообщения общины Кобылецкая Поляна/Facebook

Недавно правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве украинца в Вене.

Ранее мы информировали, что в сентябре этого года в Германии украинку толкнули под поезд — она погибла.