Главная Новости дня Убийство украинца в Вене — двух подозреваемых задержали

Убийство украинца в Вене — двух подозреваемых задержали

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 00:27
Двух подозреваемых в убийстве украинца в Вене задержали
Полицейские. Иллюстративное фото: полиция Киева / Facebook

В Украине задержали двух подозреваемых в убийстве 21-летнего украинца в Вене (Австрия). В австрийской прокуратуре считают, что мотивом преступления стала цель личной наживы.

Об этом сообщает APA.

Читайте также:

Что известно о задержании подозреваемых в убийстве 21-летнего украинца

Представитель управления криминальной полиции Вены Герхард Винклер сообщил, что в Украине по делу об убийстве задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 45 лет.

Задержание произошло в субботу, 29 ноября, подозреваемыми являются украинцы, и во время их ареста у них были изъяты "весьма значительные суммы долларов".

"Таким образом, исходя из текущего состояния расследования, мы можем исключить политический мотив", — заявил заместитель начальника Венского госуправления криминальной полиции.

Как пишет APA, двое подозреваемых не будут экстрадированы. Вместо этого австрийским судебным органам будет предложено передать уголовное дело в Украину. Это означает, что "судебное разбирательство в отношении выявленных... подозреваемых будет проводится в Украине".

Расследование началось вскоре после полуночи, 26 ноября, когда экстренные службы получили вызов о возгорании автомобиля в Вене. Внутри на заднем сиденье было обнаружено тело.

По словам Винклера, на заднем сиденье в качестве дополнительной улики была обнаружена расплавленная канистра с запахом бензина, хотя автомобиль был дизельный.

Вскрытие тела жертвы выявило обширные ожоги. Они поразили примерно 80% тела. Также были обнаружены признаки "массивной тупой травмы". В частности, пострадала голова, особенно область рта, где было повреждено несколько зубов.

Предполагается, что жертва умерла от обширных черепно-мозговых травм, полученных в результате пожара или же прожила очень недолго, прежде чем скончалась от теплого удара.

Анализы видеозаписей показал, что жертва была вместе с 19-летним украинцам, которого быстро идентифицировали и который учится в том же университете в Австрии, где и погибший. После этого подозреваемый в сопровождении 45-летнего мужчины въехали в Украину.

Также Винклер добавил, что на данный момент венская полиция пока не разглашает точную личность жертвы.

Напомним, что убийство украинца в Вене произошло в прошлую среду, 26 ноября. Спустя несколько дней после инцидента сообщалось, что предварительно, следователи подозревают насильственный характер смерти и подозревают возможное нападение перед поджогом машины. Подробнее о том, что было известно несколько дней назад — читайте по этой ссылке.

Также недавно мы писали о еще одном криминальном деле. В частности, житель Хорошевской громады Житомирской области убил собственного сына. Это произошло во время употребления спиртных напитков, после чего между ними возник конфликт. По итогу, отца приговорили к 10 годам заключения.

украинцы убийство Украина Австрия Криминал Вена
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
