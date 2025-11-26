Мужчина нанес смертельные травмы сыну — как его наказал суд

Мужчина убил сына — какое наказание избрал ему суд
Житель Хорошевской общины Житомирщины убил собственного сына. Суд уже избрал ему наказание.
Об этом 10 ноября сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
Детали дела
В феврале текущего года во время употребления алкогольных напитков дома 70-летний отец и 44-летний сын поконфликтовали. В разгар ссоры старший мужчина взял кухонную дощечку и нанес ею не менее четырех ударов младшему по голове. От травм потерпевший скончался.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчину приговорили к десяти годам заключения. Пока приговор не вступит в законную силу, фигурант будет находиться под стражей.
