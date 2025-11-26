Видео
Мужчина убил сына — какое наказание избрал ему суд

Мужчина убил сына — какое наказание избрал ему суд

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 00:33
обновлено: 14:42
Мужчина нанес смертельные травмы сыну — как его наказал суд
Мужчина в тюрьме. Фото иллюстративное: jtanki/Fotolia

Житель Хорошевской общины Житомирщины убил собственного сына. Суд уже избрал ему наказание.

Об этом 10 ноября сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В феврале текущего года во время употребления алкогольных напитков дома 70-летний отец и 44-летний сын поконфликтовали. В разгар ссоры старший мужчина взял кухонную дощечку и нанес ею не менее четырех ударов младшему по голове. От травм потерпевший скончался.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчину приговорили к десяти годам заключения. Пока приговор не вступит в законную силу, фигурант будет находиться под стражей.

Напомним, житель Коломыи проведет пять лет в тюрьме. Мужчина уклонился от мобилизации, совершил кражу и поджег автомобиль.

Также мы сообщали о приговоре работнику ТЦК, который требовал деньги за снятие с розыска. Мужчину приговорили к уплате почти 40 тысяч гривен штрафа.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
